Grzegorz Krychowiak wrócił do gry po mundialu, ale z pewnością nie był to wymarzony powrót. W Pucharze Króla Arabii Saudyjskiej on i Ever Banega zmarnowali rzuty karne w serii jedenastek i w efekcie ich zespół odpadł z rywalizacji na etapie 1/8 finału.