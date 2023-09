Fatalne informacje z Francji. Dramat polskiego piłkarza. Czeka go długa przerwa

Kontuzje niestety w ostatnim czasie nie omijają polskich piłkarzy. Coraz częściej jesteśmy też świadkami, jak nasi piłkarze zrywają więzadła krzyżowe, co wyklucza ich z gry na około rok. Kolejnym, którego dotknął ten dramat, jest Karol Fila. Prawy obrońca RC Strasbourg niestety zerwał więzadła krzyżowe, co sprawia, że czeka go bardzo długa przerwa od gry w piłkę.