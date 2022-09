Fatalne informacje, reprezentantka Polski z poważną kontuzją

Sytuacja miała miejsce w meczu PSG z Fleury 91, w ramach rozgrywek ligi francuskiej. W 53. minucie Dudek z kontuzją opuściła murawę. Badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych w prawym kolanie, co w konsekwencji oznacza kilkumiesięczną przerwę w grze. Klub wydał oświadczenie w sprawie urazu obrończyni.

Paulina Dudek z poważnym urazem. Będzie pauzować kilka miesięcy

- Paulina Dudek przeszła w poniedziałek dodatkowe badania lekarskie. Obrończyni Paris Saint-Germain doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Klub udziela pełnego wsparcia Paulinie i życzy jej jak najlepszego powrotu do zdrowia - czytamy na oficjalnej stronie PSG.

Dudek do PSG trafiła w 2018 roku, a niedawno przedłużyła kontrakt, który teraz łączy ją z klubem do 2024 roku. W tym czasie zdobyła z klubem mistrzostwo i krajowy puchar, a także awansowała do 1/2 finału Ligi Mistrzyń. 25-latka ma na koncie też 50 meczów dla reprezentacji Polski, w których zdobyła 7 bramek.