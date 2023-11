Fatalne informacje dla Legii Warszawa. Gorzej być nie mogło

Legia Warszawa znajduje się we względnie komfortowej sytuacji w swojej grupie Ligi Konferencji Europy. Polski zespół zdaje się być na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej. Niezwykle ważny w tym kontekście będzie czwartkowy mecz rewanżowy ze Zrinjskim. UEFA nie miała jednak dla naszej drużyny litości. Sędzią tego spotkania będzie bowiem krytykowany zewsząd Ricardo de Burgos Bengoextea.