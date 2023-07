Fatalna sytuacja Macieja Rybusa w Rosji. Spore kłopoty Polaka w nowym klubie

Maciej Rybus to jeden z nielicznych zagranicznych zawodników, który po wybuchu wojny na Ukrainie postanowił pozostać w kraju agresora. Swoją decyzję o dalszej grze w Rosji tłumaczył sytuacją rodzinną - jak wiadomo, żona zawodnika pochodzi z tego kraju . Gdy latem 2022 roku polski piłkarz związał się ze Spartakiem Moskwa , wszyscy kibice wpadli w osłupienie.

Słowa krytyki spływały nie tylko z Polski, ale również z Rosji, bowiem Rybus przeniósł się do największego ligowego rywala Lokomotiwu. Mimo że plany były ambitne, to sam transfer okazał się niewypałem. Nie dość, że stołeczna ekipa zakończyła sezon dopiero na trzecim miejscu, to sam zawodnik większość rozgrywek spędził na ławce rezerwowych. Tego lata 33-letni obrońca ponownie zmienił klub, jednak na starcie pojawiły się kłopoty.