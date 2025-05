Fatalna passa Krzysztofa Piątka. Polak znów zawiódł, nie wygląda to dobrze

Krzysztof Piątek swoje największe problemy w karierze zdaje się mieć już za sobą. Polak po opuszczeniu Niemiec wrócił do dobrej dyspozycji i sukcesywnie pracuje na poprawę renomy w europejskiej piłce. Ta miała prawo się pogorszyć po trudnych latach 2020 - 2023.

Reprezentant Polski latem 2023 roku zdecydował się ostatecznie opuścić Niemcy i wyszło mu to zdecydowanie na dobre. Piątek przeniósł się do Turcji, a konkretnie do tamtejszego Basaksehiru i ten ruch ewidentnie był dla niego bardzo dobrym wyborem.