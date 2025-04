Fatalna interwencja Szczęsnego, kara nadeszła natychmiast. Sędzia wskazał na wapno [WIDEO]

Zapewne nikt nie spodziewał się tego, co w pierwszych minutach meczu wydarzyło się na Signal Iduna Park. Piłkarze BVB zdominowali zawodników "Dumy Katalonii", którzy przez pierwsze minuty nie potrafili wyjść z własnego pola karnego. Tak agresywna gra opłaciła się w okolicy 9 minuty, kiedy to spóźniony Wojciech Szczęsny sprokurował rzut karny. Do jedenastki podszedł Guirassy, który pewnie pokonał polskiego golkipera.