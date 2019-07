Faruk Hadżibegić trenerem piłkarskiej reprezentacji Czarnogóry

Bośniak Faruk Hadżibegić został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Czarnogóry. Zastąpił Serba Ljubiszę Tumbakovicia, zdymisjonowanego za bojkot czerwcowego meczu eliminacji mistrzostw Europy z Kosowem.

61-letni Hadżibegić, który posiada również obywatelstwo francuskie, ma za sobą bogatą karierę piłkarską. W reprezentacji Jugosławii wystąpił m.in. w mistrzostwach Europy we Francji w 1984 roku, a także na mundialu we Włoszech w 1990, gdzie "Plavi" dotarli do ćwierćfinału, wyeliminowani przez Argentynę (0-0, karne 2-3). Grał m.in. w FK Sarajewo, Betisie Sewilla i Sochaux.

Jako trener prowadził ostatnio drugoligową francuską drużynę Red Star z regionu paryskiego.

Na początku czerwca Tumbaković oraz zawodnicy Marko Ivanić i Filip Stojković odmówili udziału w spotkaniu eliminacji ME 2020 w Podgoricy z Kosowem (1-1), ale trzech innych piłkarzy pochodzenia serbskiego pozostało jednak do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Zamieszanie było efektem rozpoczętej w Serbii kampanii, nawołującej pochodzących z tego kraju reprezentantów Czarnogóry do bojkotu meczu z drużyną kosowską. Serbia nie uznaje Kosowa za niepodległe państwo.

W grupie A eliminacji ME Czarnogóra zajmuje ostatnie, piąte miejsce z dorobkiem dwóch punktów w czterech meczach.