W ten weekend swoje rozgrywki zainaugurowała Saudi Pro League. W tym sezonie może ona przyciągnąć do siebie widzów z Europy, oczywiście ze względu na ogromną liczbę piłkarzy z czołowych lig Starego Kontynentu, którzy zdecydowali się kontynuować kariery na Bliskim Wschodzie. Małe show w meczu Al Ahli zrobił Roberto Firmino, a Cristiano Ronaldo nawiązał do swoich najlepszych lat, prowadząc Al Nassr do zwycięstwa w Arabskim Pucharze Mistrzów Klubowych.