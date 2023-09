Fantastyczny bilans Messiego w USA. Gwiazdor Interu Miami oklaskiwany przez celebrytów

Sam Messi tym razem bramki nie zdobył, ale jego dwie asysty walnie przyczyniły się do wygrania spotkania przez zespół z Miami. Inter prowadził już po kwadransie, gdy wynik otworzył Facundo Farias. W drugiej połowie, wkrótce po wznowieniu gry, Messi po raz pierwszy doszedł do głosu - jego podanie zostało wykończone przez Jordiego Albę. W końcówce Messi asystował raz jeszcze, tym razem Leonardo Campaniemu. Gol Los Angeles w 89. minucie nie mógł już nic zmienić- Inter ponownie pewnie triumfował i od momentu przyjścia do drużyny Argentyńczyka, a także innych tegorocznych wzmocnień, najczęściej z Barceloną w swoim piłkarskim CV, pozostaje niepokonany.