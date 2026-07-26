W czerwcu West Ham United poinformował o zakończeniu współpracy z Łukaszem Fabiańskim, jednak wielu kibiców miało nadzieję, że to jeszcze nie koniec przygody polskiego golkipera z futbolem. Niestety, pod koniec lipca były członek piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosił przejście na sportową emeryturę.

"Po tylu niezapomnianych latach nadszedł moment, by zamknąć najpiękniejszy rozdział mojego życia" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych 41-latek.

Jeszcze tego samego dnia Fabiański udzielił wywiadu "Faktowi" i ujawnił co nieco na temat swoich planów na przyszłość. Jak się okazuje, golkiper zamierza pozostać w piłkarskim środowisku w roli szkoleniowca.

"Tak, jest to coś, nad czym mocno się zastanawiam. Zacząłem już kurs trenerski w Anglii i jestem w trakcie jego realizacji. To naprawdę bardzo mi się podoba i daje mi mnóstwo satysfakcji. Mam wrażenie i mocno w to wierzę, że moja wiedza i doświadczenie mogą być naprawdę bardzo pomocne dla następnej generacji bramkarzy. Chcę się tym po prostu dzielić. Na obecną chwilę robię kurs drużynowy UEFA. Natomiast moim docelowym zamierzeniem jest również ukończenie kursu bramkarskiego" - stwierdził.

Choć snuje już plany na przyszłość, Fabiański nie chce się spieszyć z realizacją swoich celów. Na ten moment priorytetem jest dla niego rodzina. "Jeszcze się nad tym wszystkim zastanowię. Absolutnie nigdzie mi się nie spieszy. Chcę spędzić jak najwięcej czasu z rodziną i dobrze przygotować się do kolejnego etapu w swoim życiu. Dlatego ten kurs trenerski jest dla mnie naprawdę bardzo interesujący" - wyznał.

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Łukasz Fabiański w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował w 2006 roku i przez lata był jednym z filarów kadry. Zakończenie kariery reprezentacyjnej golkiper ogłosił w sierpniu 2021 roku, a swój ostatni występ w biało-czerwonych barwach zaliczył 9 października tego samego roku przeciwko San Marino.

Na brak wrażeń pochodzący z Kostrzyna nad Odrą piłkarz narzekać nie mógł także w piłce klubowej - zaczynał on od występów w lokalnych drużynach, a pierwszy zawodowy kontrakt podpisał z Lechem Poznań. W kolejnych barwach występował w barwach Legii Warszawa, Arsenalu, Swansea City i West Hamu United.

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Łukasz Fabiański Beata Zawadzka East News

Łukasz Fabiański MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Łukasz Fabiański AFP





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