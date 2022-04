Ex-gwiazdor Manchesteru Patrice Evra znów szokuje. "Sprzedawałem narkotyki"

Od pewnego czasu wiadomo, że Patrice Evra nie miał łatwego dzieciństwa. Były gwiazdor Manchesteru United czy Juventusu już wcześniej ujawnił, że w młodości padł ofiarą molestowania. Teraz w BBC One zdobył się na kolejne mocne wyznanie.

Młodość Evry upłynęła pod znakiem walki o przetrwanie. - Sprzedawałem narkotyki. Żebrałem - nie ukrywa były piłkarz.

Evra: Po odejściu ojca wszystko zamieniło się w chaos

Po tym, jak z domu wyprowadził się ojciec Evry, on i jego rodzeństwo musiało sobie jakoś poradzić. Często głód zaglądał im w oczy.

- Czasem, o północy, kiedy wyrzucali zimne hamburgery "Big Mac", chodziliśmy je wygrzebywać ze śmietnika - wspomina. - Po odejściu mojego ojca wszystko zamieniło się w chaos.

Były gracz "Czerwonych Diabłów" nie ukrywa, że wszystko to mogło się dla niego skończyć źle, gdyby nie piłka nożna. - Futbol mnie uratował - przyznaje. - Kiedy miałem 17 lat pojechałem do Włoch. Pamiętam, jak zadzwoniłem do matki i powiedziałem jej: To jest niebo, ludzie nam tu serwują jedzenie, mamy aż dwa widelce obok talerza!

Patrice Evra ma na koncie ponad 80 meczów rozegranych w reprezentacji Francji.

