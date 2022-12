Ex-gracz Barcelony z budzącym grozę faulem. "Nie czerwień, a więzienie"

Miralem Pjanić, ex-piłkarz FC Barcelony i jego bandyckie zachowanie

Ostatnio zrobiło się tam głośno o Bośniaku, ale bynajmniej nie z powodu fenomenalnej techniki czy zdobywanych goli. Pjanić podpadł wszystkim koszmarnym zachowaniem boiskowym. W meczu Sharjah kontra Dibba Pjanić był faulowany. Jednak po tym, jak padł na murawę postanowił sam "wymierzyć sprawiedliwość". I zrobił to w najgorszy możliwy sposób. Leżąc na ziemi Bośniak z całej siły kopnął rywala, Mohameda Mansoura, w klatkę piersiową, w dodatku obiema nogami. Widać było, że zrobił to intencjonalnie, nie było co do tego najmniejszych wątpliwości.