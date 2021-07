Minionej wiosny Patryk Małecki zakończył nieudaną przygodę z Zagłębiem Sosnowiec. Pod koniec marca klub zawiesił zawodnika wskutek incydentu, do jakiego doszło w szatni po jednym ze spotkań ligowych. Piłkarz wdał się wówczas w awanturę z drugim trenerem, Łukaszem Matusiakiem.



W połowie maja Komisja Dyscyplinarna PZPN zdyskwalifikowała Małeckiego na dwa miesiące i nałożyła na niego karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.



Patryk Małecki w Stali Rzeszów

Wydawało się, że zawodnik będzie miał kłopot ze znalezieniem nowego pracodawcy. Tymczasem "Przegląd Sportowy" informuje, że ośmiokrotny reprezentant Polski sezon 2021/22 rozpocznie w barwach Stali Rzeszów.



W ubiegłym cyklu rzeszowianie zajęli 10. lokatę w drugoligowej tabeli. W nadchodzących rozgrywkach celem ma być awans na bezpośrednie zaplecze Ekstraklasy. Blisko powodzenia zespół był już przed rokiem. Przegrał wówczas barażowe starcie z Resovią.

Niespełna dwa tygodnie temu dyrektorem sportowym Stali mianowany został Jarosław Fojut. To on buduje w stolicy Podkarpacia ekipę, która - tym razem skutecznie - powalczyć ma o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej.



