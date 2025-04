Ewa Pajor znów zachwyciła Hiszpanów. Oto jak nazwali reprezentantkę Polski

W ostatnich tygodniach kibice Ewy Pajor mieli powody do pewnych obaw . Polska napastniczka popadła w swego rodzaju strzelecki impas, przez który nie zdobyła żadnego gola w aż sześciu spotkaniach z rzędu w barwach żeńskiej "Dumy Katalonii". Co prawda liderka tabeli królowej strzelczyń wciąż nie była zagrożona - Polka wypracowała przewagę 4 goli nad znajdującą się na drugiej pozycji Edną Imade - lecz tego typu niemoc nigdy nie jest niczym dobrym, szczególnie w kontekście napastniczki klubu, który wciąż walczy o potrójną koronę.

Na przełamanie swojej złej passy Pajor musiała poczekać do 16 kwietnia, kiedy to jej Barcelona podejmowała na własnym stadionie drużynę Sevilli. Choć nie był to najważniejszy mecz tego sezonu, to na trybunach Estadi Johan Cruyff pojawiło się tego dnia kilku naprawdę znamienitych gości. Mieli oni dużo szczęścia, ponieważ mogli być świadkami kolejnego już w tym sezonie błysku geniuszu Pajor, która w odstępie dziewięciu minut zdobyła dwie bramki, wyprowadzając swoją drużynę na bezpieczne prowadzenie.