Ewa Pajor znów strzela, FC Barcelona gromi. Niebywały popis Polki, jest najlepsza

Poważne problemy instytucjonalne dotyczą nie tylko męskiej drużyny FC Barcelona. Bardzo zły stan finansów mocno odbił się na Barcy Femeni, z której masowo zaczęły odchodzić zawodniczki. Klubu nie stać było na utrzymanie ich i zarejestrowanie, choć w mediach nie mówiło się tyle o tym, co o kłopotach ekipy Hansiego Flicka.

Niesamowity początek sezonu Barcy Femeni. Ewa Pajor znów błyszczy

Mimo rewolucji kadrowej mistrzynie Ligi F przystąpiły do nowego sezonu w kosmicznej wręcz formie, co udowodniły dwie pierwsze kolejki. A mierzył się one z rywalkami już bez Ingrid Engen, Jany Fernandez, czy Fridoliny Rolfo.

Nowy sezon podopieczni Pere Romeu zaczęły od prawdziwej kanonady w meczu z Alhamą. Pierwsza bramka autorstwa Caroline Graham padła już w 5. minucie. Finalnie spotkanie zakończyło się kosmicznym wynikiem 8:0, a Ewa Pajor zapisała na swoim koncie gola i dwie asysty.

Meldunek z Chorzowa. Michał Białoński przy reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Pajor bohaterką Barcelony. Mistrzynie gromią Athletic

Jeszcze lepiej Polka wypadła w wyjazdowej rywalizacji z Athletikiem. Tym razem już do przerwy było 4:0. Najpierw gole strzelały Lopez i Guijarro, a później sprawy w swoje ręce wzięła Pajor. W 23. minucie podwyższyła wynik na 3:0, a pięć minut przed końcem 1. połowy miała już na koncie dublet.

Rozwiń

Po zmianie stron honorowe trafienie dla gospodyń zaliczyła Maite Zubieta, ale był to jedynie gol na otarcie łez. FC Barcelona Femeni rozbiła rywalki aż 8:1, a tym samym w dwóch pierwszych spotkaniach zanotowała już 16 bramek.

Ewa Pajor ma na koncie trzy trafienia i dwie asysty i w klasyfikacji kanadyjskiej prowadzi wśród koleżanek z drużyny. Żadna inna piłkarka mistrzyń Hiszpanii nie może pochwalić się takimi statystykami.

Ewa Pajor Quality Sport Images Getty Images

Ewa Pajor Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP