Ewa Pajor znów strzela, FC Barcelona gromi. Niebywały popis Polki, jest najlepsza

Jakub Rzeźnicki

Kosmiczną formę prezentuje FC Barcelona Femeni na starcie nowego sezonu ligi hiszpańskiej. Mistrzynie Ligi F rozbiły w 1. kolejce Alhamę 8:0. W niedzielę w drugiej kolejce zmagań drużyna Ewy Pajor rozgromiła na wyjeździe Athletic 8:1, a Polka była jedną z bohaterek tego spotkania. Po zaledwie dwóch meczach ma już na koncie trzy trafienia i dwie asysty. Pod tym względem nie może się jej równać żadna z koleżanek z drużyny.

Ewa Pajor zanotowała kapitalny występ
Ewa Pajor zanotowała kapitalny występSIPAUSA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Poważne problemy instytucjonalne dotyczą nie tylko męskiej drużyny FC Barcelona. Bardzo zły stan finansów mocno odbił się na Barcy Femeni, z której masowo zaczęły odchodzić zawodniczki. Klubu nie stać było na utrzymanie ich i zarejestrowanie, choć w mediach nie mówiło się tyle o tym, co o kłopotach ekipy Hansiego Flicka.

Niesamowity początek sezonu Barcy Femeni. Ewa Pajor znów błyszczy

Mimo rewolucji kadrowej mistrzynie Ligi F przystąpiły do nowego sezonu w kosmicznej wręcz formie, co udowodniły dwie pierwsze kolejki. A mierzył się one z rywalkami już bez Ingrid Engen, Jany Fernandez, czy Fridoliny Rolfo.

    Nowy sezon podopieczni Pere Romeu zaczęły od prawdziwej kanonady w meczu z Alhamą. Pierwsza bramka autorstwa Caroline Graham padła już w 5. minucie. Finalnie spotkanie zakończyło się kosmicznym wynikiem 8:0, a Ewa Pajor zapisała na swoim koncie gola i dwie asysty.

    Pajor bohaterką Barcelony. Mistrzynie gromią Athletic

    Jeszcze lepiej Polka wypadła w wyjazdowej rywalizacji z Athletikiem. Tym razem już do przerwy było 4:0. Najpierw gole strzelały Lopez i Guijarro, a później sprawy w swoje ręce wzięła Pajor. W 23. minucie podwyższyła wynik na 3:0, a pięć minut przed końcem 1. połowy miała już na koncie dublet.

    Po zmianie stron honorowe trafienie dla gospodyń zaliczyła Maite Zubieta, ale był to jedynie gol na otarcie łez. FC Barcelona Femeni rozbiła rywalki aż 8:1, a tym samym w dwóch pierwszych spotkaniach zanotowała już 16 bramek.

    Ewa Pajor ma na koncie trzy trafienia i dwie asysty i w klasyfikacji kanadyjskiej prowadzi wśród koleżanek z drużyny. Żadna inna piłkarka mistrzyń Hiszpanii nie może pochwalić się takimi statystykami.

    Piłkarka drużyny FC Barcelona ubrana w granatowo-bordowy strój z logo sponsora na środku klatki piersiowej, uśmiechnięta podczas meczu na boisku, w tle inne zawodniczki i rozmyte trybuny.
    Ewa PajorQuality Sport ImagesGetty Images
    Zawodniczka w bordowej koszulce z numerem 9 na boisku piłkarskim podczas treningu lub rozgrzewki, w tle inne piłkarki oraz piłki rozłożone na murawie.
    Ewa PajorMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Ewa Pajor
    Ewa Pajor Joan Valls/Urbanandsport /NurPhotoAFP

