Ewa Pajor z dubletem, Real Madryt rozbity. Polka z pierwszym trofeum w Hiszpanii

Pajor bezwzględna w El Clasico, już zdobyła pierwsze trofeum z FC Barceloną

"Królewscy" od samego początku nie mieli jednak wiele do powiedzenia. Jeszcze przed upływem kwadransa Pajor po raz pierwszy trafiła do siatki, dobijając strzał Graham. VAR dostrzegł jednak, że Polka w kluczowym momencie znajdowała się na spalonym. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero w 31. minucie, gdy bramkę strzeliła wspomniana Graham. To podłamało zawodniczki Realu. Jeszcze przed przerwą bramkarka rywali dwukrotnie skapitulowała bowiem po strzałach reprezentantki Polski. Najpierw 28-latka wykorzystała płaskie dogranie z prawej strony, a następnie wygrała pojedynek główkowy i trafiła do siatki po rzucie rożnym.

Po zmianie stron Barcelona zdjęła nogę z gazu, ale ani na chwilę nie straciła kontroli. Mało tego, zawodniczki zapracowały na to, by wynik był jeszcze okazalszy. W 63. minucie kolejnego gola dla swojej drużyny ustrzeliła Patricia Guijarro po efektownym uderzeniu zza pola karnego.

W samej końcówce do siatki trafiła jeszcze Alexia Putellas, wbijając "Królewskim" ostatni gwóźdź do trumny w tym spotkaniu. Rezultat już się nie zmienił, a tuż po ostatnim gwizdku sędziego rozpoczęła się huczna celebracja zawodniczek ze stolicy Katalonii.

Fenomenalny start Pajor w stolicy Katalonii, Polka strzela jak na zawołanie

Tym samym Ewa Pajor i cały zespół FC Barcelony mógł cieszyć się ze zdobycia Superpucharu Hiszpanii. Dla piłkarek występujących w drużynie od dłuższego czasu, nie jest to nic zaskakującego. "Blaugrana" wygrywała bowiem to trofeum w trzech ostatnich latach. Polka jednak z pewnością na długo zapamięta tę styczniową niedzielę. Krajowy superpuchar to nie jedno z najważniejszych tytułów, ale postawa drużyny każe wierzyć, że pod koniec sezonu do gabloty powędrują też "poważniejsze" trofea. Jeżeli tak się stanie, Pajor odegra w sukcesach niebagatelną rolę. Widać to już po dotychczasowym dorobku 28-latki w stolicy Katalonii.