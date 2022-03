Ewa Pajor wraca do kadry, jedna debiutantka na zgrupowaniu

Powrót Ewy Pajor to znakomita wiadomość dla wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Napastniczka VfL Wolfsburg to zdecydowanie największa gwiazda naszej drużyny, bez której zdobywanie bramek szło nam bardzo opornie. Trener Patalon próbowała różnych wariantów i dała szanse kilku zawodniczkom, ale jednak żadna z nich nie dysponuje podobnymi umiejętnościami co Pajor.

Powołania otrzymały także Paulina Dudek i Sylwia Matysik, którym również ostatnio dokuczały problemy ze zdrowiem. Wygląda jednak na to, że zawodniczki występujące odpowiednio w PSG i Bayerze Leverkusen są już w pełni sił i będą mogły pomóc naszej drużynie, szczególnie w arcytrudnym meczu z Norweżkami.

Na zgrupowaniu pojawi się również kolejna z młodych zawodniczek, którym szansę postanowiła dać Patalon. Mowa o zawodniczce Górnika Łęczna Weronice Kaczor, świetnie spisującej się w rozgrywkach naszej Ekstraligi. 18-letnia zawodniczka będzie mogła obyć się z atmosferą w reprezentacji, a może także, podobnie jak Karolina Gec czy Natalia Wróbel z AZS-u UJ-otu Kraków zadebiutować w drużynie narodowej.

Kadra na mecze z Norwegią i Armenią:

Bramkarki:

Katarzyna Kiedrzynek (Vfl Wolfsburg)

Karolina Klabis (AZS UJ Kraków)

Kinga Szemik (FC Nantes)



Obrończynie:

Adriana Achcińska (1. FC Koeln)

Zofia Buszewska (Czarni Antrans Sosnowiec)

Paulina Dudek (Paris Saint - Germain)

Katarzyna Konat (TME UKS SMS Łódź)

Sylwia Matysik (Bayer 04 Leverkusen)

Małgorzata Mesjasz (Turbine Potsdam)

Anna Zapała (AZS UJ Kraków)



Pomocniczki:

Dominika Grabowska (FC Fleury 91)

Gabriela Grzywińska (Zenit Sankt Petersburg)

Weronika Kaczor (GKS Górnik Łęczna)

Nikol Kaletka (Czarni Antrans Sosnowiec)

Kinga Kozak (Czarni Antrans Sosnowiec)

Klaudia Lefeld (GKS Górnik Łęczna)



Napastniczki:

Nikola Karczewska (FC Fleury 91)

Dominika Kopińska (TME UKS SMS Łódź)

Klaudia Maciążka (GKS Katowice)

Natalia Padilla-Bidas (Servette FC)

Ewa Pajor (Vfl Wolfsburg)

Martyna Wiankowska (Czarni Antrans Sosnowiec)

Weronika Zawistowska (1. FC Koeln)