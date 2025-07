Ewa Pajor: Podczas Euro 2025 to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie

Co najbardziej zaskoczyło Panią podczas Euro?

Ewa Pajor: Chyba skala tego, jak wiele emocji towarzyszy każdemu meczowi. Wiedziałam, że to będzie duży turniej, ale kiedy wychodzisz na boisko i czujesz, jak mocno kibice żyją tym, co robimy, to naprawdę robi wrażenie. Cieszy nas to, że tak wiele Polek i Polaków zdecydowało się obejrzeć nasze spotkania. Mamy nadzieję, że zaowocuje to kolejnym rekordem frekwencji podczas meczu w Gdańsku.

Ten turniej dał Wam duże doświadczenie?

- Ogromne. To nasz pierwszy turniej tej rangi w życiu. Gra przeciwko najlepszym zespołom w Europie nie tylko pozwala zweryfikować, gdzie jesteśmy, ale daje bezcenne doświadczenie, które - jestem przekonana - zaowocuje w niedalekiej przyszłości. Przeszłyśmy bardzo długą drogę, żeby tu być, więc chcemy czerpać z tego na dalsze lata.

W Barcelonie gra Pani przed tysiącami kibiców, więc jest Pani do tego przyzwyczajona. Ale czy podczas Euro atmosfera była szczególna?

- Gra po raz pierwszy w historii na mistrzostwach Europy to niepowtarzalne uczucie, którego do niczego nie można porównać. Doping polskich kibiców na trybunach, Mazurek Dąbrowskiego - to coś niezwykłego, o czym na pewno nie zapomnimy. Nawet jeżeli jesteśmy przyzwyczajone do gry na dużych stadionach, to w takich chwilach zawsze czuje się więcej.

„Piłka nożna kobiet musi być obecna w mediach i zachęcać do dołączenia – czy to jako zawodniczka, trenerka czy kibicka” mówi Ewa Pajor materiały promocyjne

Do Szwajcarii przyjechały za Wami tysiące kibiców. Spodziewała się Pani aż takiego wsparcia?

- Nie spodziewałam się, że będzie aż tak głośno i tak rodzinnie. Widziałam flagi, słyszałam doping w naszym języku - to naprawdę daje moc. Chcę za to wszystkim podziękować, bo to jest dla nas wielka rzecz wiedzieć, że nie jesteśmy same, nawet daleko od domu.

Wasze mecze cieszyły się wielką popularnością także wśród telewidzów, mecz Polska - Niemcy śledziło ponad 2 miliony osób. W naszym kraju piłka kobiet staje się coraz bardziej popularna?

- Od wielu lat trwa proces popularyzacji piłki nożnej kobiet w Polsce. Myślę jednak, że nasz udział w imprezie tej rangi jest dodatkowym impulsem do dalszego rozwoju. Kiedyś wiele osób nie wiedziało, że kobieca piłka w ogóle istnieje. Teraz ludzie chcą nas oglądać, kibicować, rozmawiać o nas. To znak, że idziemy w dobrym kierunku. Chcę, żeby to nie była chwilowa moda, tylko coś trwałego.

Czy myśli Pani, że ta popularność przełoży się na liczbę dziewczynek, które zaczną grać w piłkę?

- Wierzę, że tak. Jeśli ktoś ogląda nas w telewizji, widzi, że można grać na wielkich stadionach i reprezentować Polskę - to działa na wyobraźnię. Mam nadzieję, że coraz więcej dziewczynek uwierzy, że one też mogą tu być. Dla mnie to byłoby największe zwycięstwo.

Co jeszcze polskiej piłce kobiecej dało Euro?

- Poza doświadczeniem i wzrostem popularności - dało nam wiarę. Pokazało, że droga, którą kiedyś sobie obrałyśmy, ma sens i razem możemy osiągnąć wiele. Wiemy, gdzie jesteśmy, co możemy poprawić i co jest jeszcze do zrobienia. Myślę, że to ważny krok, żeby uwierzyć w siebie i zbudować coś na lata. W końcu jesteśmy najmłodszą drużyną na tych mistrzostwach.

Jakie najważniejsze zadania stoją teraz przed tą dyscypliną?

- Musimy zrobić wszystko, żeby zainteresowanie, które jest teraz, nie zniknęło. Potrzeba większego wsparcia dla młodych zawodniczek i profesjonalizacji ligi. Piłka nożna kobiet musi być obecna w mediach i zachęcać do dołączenia - czy to jako zawodniczka, trenerka czy kibicka.

Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie polską piłkę kobiecą za 10 lat. Jak wygląda?

- Widzę pełne stadiony, drużyny na wysokim poziomie i dużo dziewczynek w szkółkach piłkarskich. Widzę ligę, która przyciąga sponsorów i kibiców. I widzę reprezentację, która regularnie gra na wielkich turniejach - i nie jest już tam gościem, tylko równym rywalem dla najlepszych.

