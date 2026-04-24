Tysiące kibiców nad Wisłą do dzisiaj nie może pogodzić się z kilkoma werdyktami ws. Złotej Piłki dla Roberta Lewandowskiego. W trakcie pandemii, z niezrozumiałych przyczyn, odwołano przyznanie tej nagrody, właśnie wtedy, gdy na europejskich boiskach polski napastnik robił co chciał.

Z kolei w 2022 roku wielu fanów łapało się za głowę, gdy Lewandowski - wówczas najlepszy napastnik globu - niespodziewanie przegrał z Lionelem Messim. Od tego momentu "Lewy" nigdy nie był już tak blisko końcowego trofeum.

Jest jednak szansa, że w 2026 roku Złota Piłka wreszcie trafi do rąk polskiego sportowca. Nie chodzi jednak o 37-letniego Lewandowskiego, który najlepsze lata kariery ma już za sobą. O krok od Złotej Piłki jest natomiast Ewa Pajor, która rozgrywa kolejny znakomity sezon w barwach Barcelony.

Złota Piłka. Ewa Pajor z ogromną szansą na wygranie. Oto jej rywalka

Dziennikarze znanego angielskiego portalu goal.com co miesiąc aktualizują ranking największych faworytek do wygrania Złotej Piłki. W najnowszej, kwietniowej aktualizacji Pajor jest już na 2. miejscu, a większe szanse od Polki na wygranie trofeum ma już tylko jej koleżanka z Dumy Katalonii Alexia Putellas.

Anglicy podkreślają, że w obecnym sezonie Pajor strzeliła dla Barcelony już 29 goli. Razem z drużyną Polka zapewniła sobie triumf w lidze oraz wygrała krajowy Superpuchar. Co więcej, Pajor i koleżanki wciąż mogą wygrać Puchar Królowej oraz Ligę Mistrzyń (są w półfinale).

"Pajor zdobywa bramki w tempie podobnym do zeszłego sezonu. Biorąc pod uwagę jej formę, może odegrać kluczową rolę w Barcelonie w decydujących spotkaniach. Jej statystyki pod bramką przeciwniczek są imponujące" - czytamy na portalu goal.com.

Gala Złotej Piłki 2026 odbędzie się w Paryżu na przełomie września i października. W 2025 roku Pajor zajęła 8. miejsce w tym plebiscycie.

