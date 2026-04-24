Ewa Pajor o krok od Złotej Piłki. Lista Anglików nie pozostawia złudzeń
W 2026 roku polscy kibice być może będą mieli okazję do świętowania Złotej Piłki dla naszej rodaczki. Według angielskich ekspertów, bardzo duże szanse na ten sukces ma Ewa Pajor. Na ten moment tylko jedna piłkarka jest większą faworytką od Polki. I jest to również zawodniczka z FC Barcelony.
Tysiące kibiców nad Wisłą do dzisiaj nie może pogodzić się z kilkoma werdyktami ws. Złotej Piłki dla Roberta Lewandowskiego. W trakcie pandemii, z niezrozumiałych przyczyn, odwołano przyznanie tej nagrody, właśnie wtedy, gdy na europejskich boiskach polski napastnik robił co chciał.
Z kolei w 2022 roku wielu fanów łapało się za głowę, gdy Lewandowski - wówczas najlepszy napastnik globu - niespodziewanie przegrał z Lionelem Messim. Od tego momentu "Lewy" nigdy nie był już tak blisko końcowego trofeum.
Jest jednak szansa, że w 2026 roku Złota Piłka wreszcie trafi do rąk polskiego sportowca. Nie chodzi jednak o 37-letniego Lewandowskiego, który najlepsze lata kariery ma już za sobą. O krok od Złotej Piłki jest natomiast Ewa Pajor, która rozgrywa kolejny znakomity sezon w barwach Barcelony.
Złota Piłka. Ewa Pajor z ogromną szansą na wygranie. Oto jej rywalka
Dziennikarze znanego angielskiego portalu goal.com co miesiąc aktualizują ranking największych faworytek do wygrania Złotej Piłki. W najnowszej, kwietniowej aktualizacji Pajor jest już na 2. miejscu, a większe szanse od Polki na wygranie trofeum ma już tylko jej koleżanka z Dumy Katalonii Alexia Putellas.
Anglicy podkreślają, że w obecnym sezonie Pajor strzeliła dla Barcelony już 29 goli. Razem z drużyną Polka zapewniła sobie triumf w lidze oraz wygrała krajowy Superpuchar. Co więcej, Pajor i koleżanki wciąż mogą wygrać Puchar Królowej oraz Ligę Mistrzyń (są w półfinale).
"Pajor zdobywa bramki w tempie podobnym do zeszłego sezonu. Biorąc pod uwagę jej formę, może odegrać kluczową rolę w Barcelonie w decydujących spotkaniach. Jej statystyki pod bramką przeciwniczek są imponujące" - czytamy na portalu goal.com.
Gala Złotej Piłki 2026 odbędzie się w Paryżu na przełomie września i października. W 2025 roku Pajor zajęła 8. miejsce w tym plebiscycie.