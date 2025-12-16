Ewa Pajor nie mogła się tego spodziewać. Absolutna porażka Polki. FIFA nie miała litości

Na ten moment zapewne czekało wielu kibiców z całego świata. 16 grudnia odbyła się bowiem jedna z najbardziej prestiżowych gal w świecie futbolu - The Best FIFA Football Awards 2025. To właśnie na niej największa światowa federacja piłkarska wyróżnia persony, które w dobiegającym końca roku zapisały się złotymi literami na kartach najpopularniejszej dyscypliny sportu.

Wśród nominowanych w przeróżnych kategoriach nie zabrakło oczywiście Polaków. Na listach pojawili się bowiem: Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny oraz Ewa Pajor.

Napastniczka z kraju nad Wisłą znalazła się w bardzo zaszczytnym gronie, bowiem została ona nominowana w najważniejszej kategorii kobiecego futbolu - The Best FIFA Women's Player. Trudno się temu dziwić, bowiem kapitan reprezentacji Polski w lwiej części przyczyniła się do licznych sukcesów Barcelony. Konkurencja w walce o miano najlepszej piłkarki dobiegającego końca roku była jednak olbrzymia, choć kibice z kraju nad Wisłą do samego końca mieli zapewne nadzieję, że będąca w nieprawdopodobnej formie Pajor zgarnie to prestiżowe trofeum.

Ewa Pajor kompletnie pominięta przez FIFA. Nie do wiary, jak potraktowali Polkę

Pierwsze niepokojące sygnały ws. Ewy Pajor pojawiły się jeszcze przed przyznaniem nagrody dla najlepszej piłkarki ubiegłorocznego sezonu. Polka dość niespodziewanie została bowiem... całkowicie pominięta podczas konstruowania najlepszej "jedenastki" FIFA The Best w 2025 roku. W tym zestawieniu pojawiło się wiele piłkarek Barcelony, lecz zabrakło w niej miejsca dla tej, która swoimi bramkami zapewnia "Dumie Katalonii" ogrom sukcesów.

Obawy polskich kibiców potwierdziły się niestety raptem kilka chwil później, kiedy na scenie pojawił się prezes FIFA Gianni Infantino. To właśnie on przedstawił całemu światu zwyciężczynię nagrody The Best FIFA Women's Player, którą ostatecznie została klubowa koleżanka Polki Aitana Bonmati. Wspaniałe wyczyny strzeleckie Pajor nie wzbudziły dużego uznania w oczach jury, które zdecydowało, że to właśnie Hiszpanka zasłużyła na tytuł najlepszej zawodniczki 2025 roku. Tym samym Ewa Pajor otrzymała nie jeden, a dwa poważne ciosy od światowej federacji piłkarskiej.

