Ewa Pajor już zachwyca w Barcelonie. Kapitalny gol i pierwsze trofeum na koncie

Ewa Pajor już ma powody do ogromnej satysfakcji po przeprowadzce do Hiszpanii. Polka, rozgrywająca premierowy sezon w barwach FC Barcelona, zdobyła gola i została uznana najlepszą uczestniczką (MVP) meczu o Puchar Gampera. Kataloński zespół pokonał 2:0 AC Milan. 27-letnia zawodniczka otworzyła wynik spotkania w 18. minucie. To jej pierwsze trofeum w ekipie z Camp Nou.