Ewa Pajor już w nowych barwach. Polska gwiazda dołącza do mistrzyń Europy

Ewa Pajor w FC Barcelona. Polka zaprezentowała się w nowych barwach

Ewa Pajor podpisała z FC Barcelona umowę na trzy kolejne sezony. To oznacza, że w stolicy Katalonii Polka zostanie do końca sezonu 2026/27. Polska napastniczka w nowych barwach będzie miała wielką szansę na odniesienie wymarzonego sukcesu, czyli zwycięstwa w Lidze Mistrzyń. Piłkarki "Dumy Katalonii" przystąpią do tych rozgrywek jako obrończynie tytułu i są postrzegane jako główne faworytki do tytułu.