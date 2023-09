Kibice reprezentacji Polski przez lata zdążyli się już przyzwyczaić, że na szerokiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody Złotej Piłki co roku nominowany jest Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie przez ekspertów uważany był za jednego z faworytów do wygrania całego plebiscytu organizowanego przez France Football.