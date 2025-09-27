Ewa Pajor bohaterką, FC Barcelona triumfuje w derbach. Polka znów zachwyciła

FC Barcelona Femeni rozgrywała dziś mecz derbowy z żeńskim zespołem Espanyolu. W podstawowym składzie znalazło się miejsce dla Ewy Pajor, która jest pierwszym wyborem w ataku w zespole prowadzonym przez trenera Pere Romeu. Polka chciałaby w tym sezonie obronić tytuł królowej strzelców z poprzedniego sezonu Ligi F.

Przypomnijmy, w kampanii ligowej 2024/2025 Ewa Pajor zdobyła najwięcej goli. W 30 meczach strzeliła 25 bramek i zaliczyła 9 asyst. Polka miała dziewięć goli przewagi nad drugą Alexią Putellas. Teraz też jest na dobrej drodze, by znów być najskuteczniejszą strzelczynią w lidze.

FC Barcelona wygrywa z Espanyolem 2:0. Ewa Pajor przyczyniła się do wygranej w derbach

27 września o 18:30 wybrzmiał pierwszy gwizdek w derbach Barcelony. Żeńska "Blaugrana" mierzyła się z Espanyolem w ramach piątej kolejki Ligi F, najwyższej kobiecej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. Było to starcie lidera z drużyną ze środka tabeli.

Zanim jednak rozpoczęto mecz, odbyła się oficjalna prezentacja laureatek ostatniej gali organizowanej przez "France Football". Aitana Bonmati, zdobywczyni Złotej Piłki zaprezentowała swoje trofeum kibicom zebranym na Estadi Johan Cruyff.

Również Ewa Pajor pokazała wszystkim swoje trofeum im. Gerda Mullera, dla najlepszej napastniczki minionego sezonu.

Na pierwszego gola w meczu FC Barcelony z Espanyolem nie trzeba było długo czekać. W 21. minucie Alexia Putellas otworzyła wynik spotkania. Ta wykorzystała podanie koleżanki, dokładając nogę i kierując futbolówkę do siatki.

Nie był to koniec strzelania w tym meczu. W 55. minucie do głosu doszła Ewa Pajor. Polska napastniczka otrzymała podanie od Putellas i ruszyła na bramkę przeciwniczek. Nacierana przez obrończynię nie miała problemu, by uderzyć piłkę obok bramkarki.

Tym samym Ewa Pajor ustanowiła wynik derbowego spotkania na 2:0. FC Barcelona Femeni dopisała piąte zwycięstwo w piątym ligowym meczu. Obecnie są na pierwszym miejscu w tabeli Ligi F. Sama Pajor zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelczyń, mając ich na koncie pięć. Lepsza jest tylko jej klubowa koleżanka, Claudia Pina, która ma sześć goli.

Ewa Pajor błyszczy w FC Barcelonie. Teraz zdradza kulisy początków, to powiedział jej Laporta. WIDEO Eleven Sports Eleven Sports

Ewa Pajor, FC Barcelona Nur Photo East News

Ewa Pajor odebrała nagrodę Gerda Muellera FRANCK FIFE AFP

Ewa Pajor Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP