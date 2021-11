Ogłoszenie wyników plebiscytu i przyznanie Złotej Piłki zbliża się wielkimi krokami. Jednym z kandydatów do zdobycia trofeum jest Polak Robert Lewandowski, ale wielu spodziewa się, że i tym razem zwycięży Lionel Messi.



Z takim scenariuszem nie może pogodzić się Patrice Evra.



- Moim zdaniem, tym razem Złotą Piłkę powinien otrzymać albo N'Golo Kante albo Jorginho. On na nią naprawdę zasłużył - podkreślił Evra, odnosząc się do dokonań reprezentanta Włoch. - Wygrał praktycznie wszystko, co było do wygrania, miał wielki udział przy zwycięstwach swoich drużyn. Jeżeli tym razem wyróżnienia nie odbierze Jorginho, będzie to dla mnie niesprawiedliwość. Mam już dość wręczania tej nagrody Leo Messiemu. Cóż on takiego zdziałał na przestrzeni roku? Jasne, ma na koncie sukces w Copa America, ale co zdziałał z Barceloną? - pytał retorycznie były gracz Manchesteru United.

Reklama

"Lewandowski wygrałby Złotą Piłkę"

W temacie plebiscytu głos zabrał też inny były piłkarz znany z Premier League, czyli Thierry Henry. Odniósł się do kwestii zeszłorocznej edycji konkursu.

- Robert Lewandowski wygrałby ten plebiscyt w 2020 roku, gdyby nie został on anulowany - ocenił były piłkarz Arsenalu i Barcelony.

JK