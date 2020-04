Piłkarski mistrz Chin Evergrande Kanton ma od 2022 roku grać na jednym z największych stadionów na świecie. Zgodnie z projektem obiekt będzie mógł pomieścić 100 tysięcy kibiców, a jego rozpoczęta w tym tygodniu budowa będzie kosztować 1,7 miliarda dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maradona, Pele, Beckham dziękują lekarzom za walkę z koronawirusem. Wideo © 2020 Associated Press

"To będzie nowy hit światowej sławy, porównywalny z operą w Sydney czy Burj Khalifa w Dubaju, a także ważny symbol futbolu w Chinach" - powiedział prezes konglomeratu Evergrande Xia Haijun.

Reklama

Z zewnątrz stadion będzie przypominał kwiat lotosu. Ma być areną meczu otwarcia mistrzostw Azji 2023, ale oficjalna inauguracja planowana jest na 2022 rok. Mogą tam też być rozgrywane spotkania klubowych mistrzostw śwata w nowym formacie - inauguracyjna edycja miała się odbyć w 2021, ale została przełożona o rok, ponieważ w przyszłym rozgrywane będą mistrzostwa Europy i Copa America, również przełożone z powodu pandemii koronawirusa.



Stadion zaprojektował mieszkający w Szanghaju Amerykanin Hasan Syed. Jego propozycja została przez Evergrande wybrana spośród łącznie ośmiu nadesłanych przez architektów z USA, Wielkiej Brytanii i Australii.



Tylko kilka piłkarskich aren na świecie może poszczycić się tyloma miejscami dla kibiców. Rekordowy jest Stadion 1 Maja w Pjongjangu, który może pomieścić ok. 114 tysięcy osób. Ogromny jest też Michigan Stadium w Ann Arbor (107 601), który służy wprawdzie głównie futbolistom amerykańskim, ale był także gospodarzem meczów piłki nożnej.



Trzeci w tej klasyfikacji jest Melbourne Cricket Ground - 100 024 miejsc. Jak sama jego nazwa wskazuje, odbywają się tam głównie rozgrywki w krykiecie, ale futbol także zawitał na tej arenie przy różnych okazjach - regularnie gra tam m.in. narodowa reprezentacja.



Nowy obiekt Evergrande Kanton znajdzie się zatem w światowej czołówce pod tym względem. Wyprzedzi m.in. największy w Europie Camp Nou, gdzie zasiadać może 99 345 kibiców Barcelony, choć po przebudowie ta liczba ma wzrosnąć do 105 tysięcy.



Obecny stadion klubu z Kantonu - Tianhe - może pomieścić 58,5 tysiąca widzów, ale w 2019 roku na mecze przychodziło średnio ok. 46 tysięcy.

Zdjęcie Kibice Evergrande Kanton / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL