Europejski klasyk odwołany decyzją burmistrza. "To wstyd"

Już w czwartek 29 września Jagiellonia Białystok rozegra rewanżowy mecz z Ajaxem Amsterdam w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy . Tym razem "Duma Podlasia" zmierzy się z czterokrotnym zdobywcą Ligi Mistrzów na jego stadionie. Ajax trzy dni później miał za to rozgrywkach ligi holenderskiej zmierzyć się z jednym z największych rywali na krajowym podwórku, czyli Feyenoordem Rotterdam . Burmistrz Rotterdamu, gdzie miało dojść do spotkania, nie wyraził jednak zgody na organizację tego wydarzenia, a winne temu są protesty holenderskiej policji.

AP / © 2024 Associated Press

Wojciech Szczęsny kończy karierę piłkarską w wieku 34 lat / AP / © 2024 Associated Press

Mecz Ajaxu Amsterdam odwołany. W ten weekend nie będzie "De Klassiekera"

W związku z tym burmistrz Ahmed Aboutaleb był zmuszony odwołać niedzielny mecz Feyenoordu Rotterdam z Ajaxem Amsterdam, który miał być wielkim świętem holenderskiej piłki. - To decyzja, którą podjąłem po konsultacji z organami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zawodników, ale także społeczeństwa nie może być w wystarczającym stopniu zagwarantowane bez zaangażowania policji - wytłumaczył swoje zarządzenie burmistrz Rotterdamu, cyt. przez "De Telegraaf".

Opinię na łamach dziennika wyraził także rzecznik prasowy Ajaxu Amsterdam, który podkreślił rozczarowanie klubu tą sytuacją. - Jesteśmy rozczarowani i wolelibyśmy zagrać w piłkę w niedzielę. To wstyd, że ofiarą tej dyskusji jest piłka nożna - podkreślił.

Duże problemy w Holandii. W Polsce wciąż pamiętamy sceny z udziałem Legii

Widać, że Holandia ma duże problemy z funkcjonowaniem swoich służb. Wystarczy bowiem cofnąć się do poprzedniego sezonu, kiedy to funkcjonariusze nie byli w stanie upilnować ultrasów West Hamu, którzy w maju podczas pólfinału Ligi Konferencji Europy dostali się na sektor rodzinny kibiców AZ Alkmaar i przeprowadzii atak. Znacznie większym skandalem były jednak sceny z październikowego meczu fazy grupowej tej samej edycji rozgrywek, kiedy to Legia Warszawa przegrała właśnie z AZ 0:1.