Gdy inne europejskie reprezentacje rywalizowały w ramach kwalifikacji do Euro 2024, Niemcy i Belgowie zmierzyli się w meczu towarzyskim. Do przerwy podopieczni Tedesco prowadzili 2:1 i byli drużyną wyraźnie lepszą. Po zmianie stron zespół Hansiego Flicka potrafił się przebudzić, ale ostatecznie to goście zadali kolejny cios, który okazał się decydujący. Choć gospodarze potrafili zdobyć jeszcze jedną bramkę, ostatecznie przegrali. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla "Czerwonych Diabłów".