Europejski gigant chce Polaka, transfer o krok. Ma dołączyć do rodaków

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Benfica szykuje się na nowy rozdział. Bez Ligi Mistrzów i Jose Mourinho, ale z Marco Silvą na ławce trenerskiej i być może Jakubem Kamińskim w kadrze. Jak podał Tomasz Włodarczyk z Meczyków, portugalski gigant i ważny gracz areny europejskiej piłki prowadzi rozmowy z reprezentantem Polski. Są w "zaawansowanym stadium". Klub z Lizbony to odwieczny rywal FC Porto, w którym mamy trzech naszych rodaków. Może więc dołączyć do nich w rywalizacji ligowej.

Jakub Kamiński w białej koszulce i czerwonych spodenkach świętuje gola z kolegą na stadionie pełnym kibiców.
Jakub KamińskiEurasia Sport ImagesGetty Images

W ostatnich dniach głośno jest o przyszłości Jakuba Kamińskiego. Jeszcze w środę dziennik "Express" pisał, że bardzo możliwy jest jego transfer do Brighton. Najwidoczniej doszło do zwrotu akcji, bo w sobotę to samo medium napisało o negocjacjach z Benficą. Teraz o tych rozmowach napisał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl.

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Jakub Kamiński kontra trzech Polaków? Może trafić do Benfiki

Kwota transferu ma wynieść ok. 20 milionów euro. Najpewniej dokładnie tyle, bo właśnie taka jest wysokość klauzuli odstępnego, jaka widnieje w kontrakcie skrzydłowego. FC Koeln 3 czerwca potwierdziło coś, co było wiadome już kilka dni wcześniej, mianowicie wykupienie naszego rodaka. Wcześniej grał w tym klubie na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga.

Obie strony były zadowolone, "Kamyk" pokazywał się z dobrej strony, miał formę najlepszą od dawna, co przekuło się w 7 goli i 5 asyst. Nasz rodak pokonywał bramkarzy Borussii Dortmund, Eintrachtu Frankfurt czy Stuttgartu.

Jego przejście na Estadio da Luz byłoby interesujące dla polskich kibiców, przecież w odwiecznie rywalizującym z Benficą FC Porto grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

"Orły" szykują się na nowy rozdział. Poprzedni sezon z Jose Mourinho skończyły na 3. miejscu w lidze, a więc muszą zadowolić się Ligą Europy, mimo że przeszli całą 34-kolejkową kampanię bez ani jednej porażki. Zespół odpadł w 1/16 finału Champions League z Realem Madryt. Nowym szkoleniowcem po odejściu "The Special One" właśnie do stolicy Hiszpanii został Marco Silva.

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