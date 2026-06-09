Europejscy giganci zagrają w Polsce, jest komunikat. Już tego lata

Rzadko zdarza się, by dwa zagraniczne kluby mierzyły się między sobą na polskiej ziemi - jeśli do takiego zdarzenia dochodzi, to z reguły jest to związane w jakiś sposób z europejskimi pucharami.

Ostatnio w Polsce np. swoje domowe mecze w kontynentalnych rywalizacjach rozgrywały ekipy z Ukrainy, ale pamiętać należy też chociażby o rozegranym w Gdańsku w roku 2021 finale Ligi Europy, w którym zmierzyły się Villarreal oraz Manchester United.

Manchester United i Milan zagrają w Polsce. To oficjalnie, są pierwsze szczegóły

Teraz, po latach, "Czerwone Diabły" powrócą do naszego kraju - tym razem by zmierzyć się w przedsezonowym sparingu z inną wielką futbolową firmą, Milanem - oficjalne potwierdzenie w tej sprawie nadeszło we wtorek.

Jak podano w serwisie MU zespół z Old Trafford oraz "Rossoneri" spróbują swych sił w meczu towarzyskim dokładnie w sobotę 15 sierpnia na Tarczyński Arena we Wrocławiu i jeśli nic się nie zmieni, to dla obu drużyn będzie to zwieńczenie okresu przygotowawczego.

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Na razie nieznana jest jeszcze dokładna godzina rozpoczęcia potyczki, pojawiły się za to wieści dotyczące biletów - ich przedsprzedaż rozpoczęła się już 9 czerwca. Sprzedaż ogólna zacznie się 13 czerwca o godz. 10.00 czasu polskiego.

Warto nadmienić, że United i Milan rozpoczną ligowe zmagania w weekend po tym przypadającym na 15-16 sierpnia, wiec można raczej oczekiwać, że oba zespoły będą miały już kompletne albo niemal kompletne kadry, uwzględniając tu np. nowe wzmocnienia czy graczy wracających do standardowego reżimu treningowego po MŚ. Szykuje się więc swoista gratka dla sympatyków brytyjskiej piłki oraz calcio.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL





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