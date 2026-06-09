Europejscy giganci zagrają w Polsce, jest komunikat. Już tego lata

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

9 czerwca otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie w kwestii wydarzenia, o którym mówiło się już od wielu tygodni - Manchester United oraz AC Milan zagrają ze sobą sparing w... Polsce. We wtorkowe południe "Czerwone Diabły" przekazały kluczowe informacje dotyczące miejsca i daty spotkania a także sprzedaży biletów na tę potyczkę.

Piłkarze Manchesteru United w czerwonych koszulkach świętują zdobycie bramki na boisku.
Piłkarze Manchesteru UnitedSteve BardensGetty Images

Rzadko zdarza się, by dwa zagraniczne kluby mierzyły się między sobą na polskiej ziemi - jeśli do takiego zdarzenia dochodzi, to z reguły jest to związane w jakiś sposób z europejskimi pucharami.

Ostatnio w Polsce np. swoje domowe mecze w kontynentalnych rywalizacjach rozgrywały ekipy z Ukrainy, ale pamiętać należy też chociażby o rozegranym w Gdańsku w roku 2021 finale Ligi Europy, w którym zmierzyły się Villarreal oraz Manchester United.

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Manchester United i Milan zagrają w Polsce. To oficjalnie, są pierwsze szczegóły

Teraz, po latach, "Czerwone Diabły" powrócą do naszego kraju - tym razem by zmierzyć się w przedsezonowym sparingu z inną wielką futbolową firmą, Milanem - oficjalne potwierdzenie w tej sprawie nadeszło we wtorek.

Jak podano w serwisie MU zespół z Old Trafford oraz "Rossoneri" spróbują swych sił w meczu towarzyskim dokładnie w sobotę 15 sierpnia na Tarczyński Arena we Wrocławiu i jeśli nic się nie zmieni, to dla obu drużyn będzie to zwieńczenie okresu przygotowawczego.

Na razie nieznana jest jeszcze dokładna godzina rozpoczęcia potyczki, pojawiły się za to wieści dotyczące biletów - ich przedsprzedaż rozpoczęła się już 9 czerwca. Sprzedaż ogólna zacznie się 13 czerwca o godz. 10.00 czasu polskiego.

Warto nadmienić, że United i Milan rozpoczną ligowe zmagania w weekend po tym przypadającym na 15-16 sierpnia, wiec można raczej oczekiwać, że oba zespoły będą miały już kompletne albo niemal kompletne kadry, uwzględniając tu np. nowe wzmocnienia czy graczy wracających do standardowego reżimu treningowego po . Szykuje się więc swoista gratka dla sympatyków brytyjskiej piłki oraz calcio.

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