Europa płonęła, gdy Maroko wygrywało. Mija rok od historycznego sukcesu w Katarze

Portugalia na kolanach i historyczny awans. Piękny sen Maroko w Katarze

Powrót bohaterów do kraju. Piłkarze Maroka otrzymali państwowe odznaczenia

Po powrocie do Maroka kadra została przywitana salutem wodnym na lotnisku, a następnie uczestniczyła w audiencji u króla . Wręczył on im Medal Tronu, czyli państwowe odznaczenie. Potem piłkarze wraz z matkami pozowali do wspólnego zdjęcia z Mohammedem VI.

Zamieszki po awansie Maroka do półfinału MŚ. Starcia z policją w europejskich miastach

W tamtym czasie głośno było nie tylko o piłkarzach, ale również o kibicach reprezentacji Maroko. Po awansie do półfinału mistrzostw świata doszło do zamieszek na ulicach we Francji i Belgii. Do szczególnie poważnych sytuacji doszło w Paryżu. Podobne incydenty odnotowano także w kilku innych miastach na zachodzie Europy, m.in. w Antwerpii, Hadze i Berlinie. Dochodziło do starć z policją, która kilkukrotnie musiała używać gazu łzawiącego. Ucierpiały sklepy oraz samochody. Aresztowano łącznie kilkaset osób.