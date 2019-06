Anglia atakowała, zagrażała, ale po szalonej końcówce przegrała z Rumunią 2-4 i straciła szanse na awans do półfinału młodzieżowych ME we Włoszech i San Marino. Bohaterem rozegranego w Cesenie meczu był Florinel Coman, który wypracował pierwszą bramkę i strzelił dwie kolejne.

Zdjęcie Demarai Gray (L) z Anglii kontra Alexandru Cicaldau z Rumunii. /PAP/EPA

Wygrana Rumunii, która po dwóch meczach ma sześć punktów oznacza, że Polakom nikła porażka z Hiszpanami nie wystarczy do awansu. Rumuni mają korzystniejszy bilans bramek - osiem strzelonych i tylko trzy stracone. Dla porównania, Polacy mają cztery strzelone i dwie stracone.





Reklama

Anglicy byli stroną dominującą, ale pudłowali, bądź ich strzały bronił Ionut Radu. Rumuni w szybkich wypadach byli znacznie groźniejsi.

Andre Ivan, po zgraniu głową huknął z siedmiu metrów, uderzył obok słupka w idealnej sytuacji, a wcześniej jego strzał z pola karnego obronił Dean Henderson, który zatrzymał też Dennisa Mana.

W 38. min Radu wypuścił piłkę po dośrodkowaniu z lewej strony, nad głową Graya, ale zdążył naprawić swój błąd, rzucając się pod nogi Jamesa Maddisona.

Mason Mount przymierzył z 20 m, piłka skozłowała przed bramkarzem, lecz Radu i tak zdołał ją odbić.

Anglicy ruszyli jeszcze mocniej po przerwie, jednak kontrą skarcić mógł ich Ianis Hagi, którego strzał z 16 m, Henderson wybił nogą, w stylu bramkarza piłki ręcznej.

Festiwal strzelecki zaczął się w 75. min, gdy Jonjoe Kenny sfaulował Florelina Comana. Sędzia podyktował rzut karny. George Puscas z 11 m kopnął w prawy róg, Dean Henderson wybrał lewy. Zaledwie trzy minuty później Gray z prawej przeniósł się na lewą stronę, złamał do środka, by pięknym "rogalem" z 16 m ulokować piłkę w dalszym rogu!

Gdy wydawało się, że "Wyspiarze" pójdą za ciosem, bo od ich dośrodkowań przed bramkę Radu aż się roiło, skarcił ich Ianis Hagi. Syn słynnego Georghe - "Maradony Karpat" wykorzystał potknięcie Fikayo Tomoriego, odebrał mu piłkę, by z lewej nogi przyłożyć po ziemi wprost do siatki. Cały stadion, wypełniony w 80 procentach przez Rumunów, pracującymi we Włoszech, ryknął: "Hagi! Hagi!"

Nie minęły trzy minuty, jak wyrównał strzałem z bliska Kevin Bakumo-Abraham, ale w tej samej minucie, strzałem z dystansu, po koszmarnym błędzie Hendersona, zwycięstwo Rumunom zapewnił Florinel Coman. Coman wypalił z 30 m, a Henderson przepuścił piłkę między nogami!

Bakumo-Abraham próbował wyrównać jeszcze raz, ale najpierw zatrzymał go Radu, a za moment trafił w poprzeczkę! Wygraną Rumunii przypieczętował w doliczonym czasie niesamowity Coman, który z 25 m huknął z woleja, w lewy górny róg.

2. kolejka UEFA Euro U-21

2019-06-21 18:30 | Stadion: Orogel Stadium-Dino Manuzzi | Arbiter: A. Ekberg 2 4 Anglia U-21 Rumunia U-21 Henderson Clarke-Salter Dasilva Kenny Tomori Gray Mount Barnes Dowell Maddison Calvert-Lewin Radu Băluţă Manea Nedelcearu Pașcanu Ștefan Cicâldău Hagi Puşcaş Ivan Man SKŁADY Anglia U-21 Rumunia U-21 Dean Henderson Ionuț Andrei Radu Jake Clarke-Salter 47′ 47′ Tudor Cristian Băluţă 76′ 76′ Jay Dasilva Cristian Marian Manea Jonjoe Kenny Ionuţ Nedelcearu 89′ 89′ Fikayo Tomori Alexandru Ștefan Pașcanu 79′ 79′ Demarai Gray Florin Bogdan Ștefan Mason Mount Alexandru Cicâldău 46′ 46′ Harvey Lewis Barnes 85′ 85′ 87′ 87′ Ianis Hagi Kieran Dowell 76′ (k.) 76′ (k.) 77′ 77′ George Alexandru Puşcaş James Maddison 63′ 63′ Andrei Virgil Ivan Dominic Calvert-Lewin 74′ 74′ Dennis Man REZERWOWI Angus Gunn Cătălin Vasile Căbuz Freddie Woodman Andrei Daniel Vlad Lloyd Kelly Radu Ştefăniţă Boboc Aaron Wan-Bissaka Virgil-Eugen Ghiţă 57′ 57′ Philip Foden Ricardo Florin Grigore Morgan Gibbs-White Adrián Rus Ezri Konsa Ngoyo Andrei Virgil Ciobanu 46′ 46′ 57′ 57′ Kouassi Ryan Sessegnon 74′ 74′ Vlad Mihai Dragomir 76′ 76′ 86′ 86′ Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham 87′ 87′ Dragoș Ionuț Nedelcu Reiss Nelson Darius Dumitru Olaru Dominic Solanke 63′ 63′ 88′, 90′ 88′, 90′ 90′ 90′ Florinel Teodor Coman Adrian Tabarcea Petre

Grupa C Euro U-21

Anglia - Rumunia 2-4 (0-0)

Bramki:



0-1 Puscas (76. Z karnego) 1-1 Gray (79.), 1-2 Hagi (85.), 2-2 Bakumo-Abraham (88.), 2-3 Coman (88.), 2-4 Coman (90.+3).





STATYSTYKI Anglia U-21 Rumunia U-21 2 4 Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 27 14 Strzały na bramkę 12 9 Rzuty rożne 8 4 Faule 4 14 Spalone 0 1

Zobacz szczegóły z meczu!





Anglia U-21 Rumunia U-21 2 4 DO PRZERWY 0-0 D. Gray 79' T. Abraham 86' G. Puşcaş 76' I. Hagi 85' F. Coman 88',90'

MiBi