Niemcy awansowali do wielkiego finału Euro U-21. W półfinale w Bolonii obrońcy mistrzowskiego tytułu pokonali Rumunię 4-2 (1-2), a decydujące gole strzelili w końcówce spotkania.

Zdjęcie Gian-Luca Waldschmidt strzela gola z rzutu karnego /AFP

Rumuni w seniorskiej piłce od wielu lat nie odnoszą sukcesów. Wygląda na to, że dochowali się pokolenia, które może to zmienić. Na Euro U-21 we Włoszech i San Marino podopieczni Matei Mirel Radoia grają efektownie i efektywnie, w pełni zasługując na miano rewelacji turnieju. W bitwie o wielki finał czekało ich jednak trudne zadanie. Naprzeciw nich stanęli bowiem obrońcy tytułu Niemcy.



Piłkarzom obu drużyn doskwierał 40-stopniowy upał i sędzia co kwadrans zarządzał przerwę w grze na uzupełnianie płynów.



Pierwsze minuty to wzajemne badanie sił. Groźnie zaatakowali Niemcy w 8. minucie, ale strzał Levina Oeztunaliego został zablokowany. Niespełna kwadrans później obrońcy tytułu objęli prowadzenie. Nadiem Amiri przebiegł niemal pół boiska i kropnął z 16. metrów. Ionut Radu musiał wyciągać piłkę z siatki.



Rumuni nie podłamali się takim obrotem sprawy. Wręcz przeciwnie. Ruszyli do natarcia, żeby jak najszybciej odrobić straty. I udało im się to. W 24. minucie George Puscas trafił w słupek, ale chwilę wcześniej na murawę padł Ianis Hagi. Po protestach Rumunów arbiter skorzystał z systemu VAR i przyznał im rzut karny. "Jedenastkę" wykorzystał Puscas, choć Alexander Nuebel wyczuł intencję strzelca.



Zawodnicy Radoia złapali wiatr w żagle. Na bramkę Niemców sunął atak za atakiem. W 31. minucie Nuebel uchronił swój zespół przed stratą gola, kiedy świetnie obronił strzał z dystansu Tudora Baluta. Tuż przed końcem pierwszej połowy nie miał nic do powiedzenia. Z lewego skrzydła precyzyjnie dośrodkował Andrei Ivan. Środkowi obrońcy zostawili bez opieki Puscasa, który "główką" pokonał Nuebela. Rumuński napastnik omal nie skompletował hat-tricka przed przerwą. W doliczonym czasie gry znów popisał się znakomitym strzałem głową, ale jeszcze lepiej spisał się Nuebel.

UEFA Euro U-21

2019-06-27 18:00 | Stadion: Stadio Renato Dall'Ara | Arbiter: O. Grinfeeld 4 2 Niemcy U-21 Rumunia U-21 Radu Băluţă Manea Nedelcearu Pașcanu Ștefan Cicâldău Hagi Puşcaş 2 Ivan Man Nübel Baumgartl Klostermann Mittelstädt Tah Öztunali Amiri 2 Dahoud Eggestein Neuhaus Waldschmidt 2 SKŁADY Niemcy U-21 Rumunia U-21 Alexander Nübel Ionuț Andrei Radu 25′ 25′ Timo Baumgartl 90′ 90′ Tudor Cristian Băluţă Lukas Klostermann Cristian Marian Manea Maximilian Mittelstädt Ionuţ Nedelcearu 47′ 47′ Jonathan Tah 88′ 88′ 90′ 90′ Alexandru Ștefan Pașcanu Levin Mete Öztunali Florin Bogdan Ștefan 21′, 90′ 21′, 90′ Nadiem Amiri 69′ 69′ Alexandru Cicâldău 90′ 90′ Mahmoud Dahoud 50′ 50′ Ianis Hagi 89′ 89′ Maximilian Eggestein 26′ (k.), 44′ 26′ (k.), 44′ 87′ 87′ George Alexandru Puşcaş 79′ 79′ Florian Neuhaus 35′ 35′ 55′ 55′ Andrei Virgil Ivan 51′ (k.), 90′ 51′ (k.), 90′ Gian-Luca Waldschmidt Dennis Man REZERWOWI Florian Müller Cătălin Vasile Căbuz Marcus Schubert Andrei Daniel Vlad Waldemar Anton Radu Ştefăniţă Boboc 90′ 90′ Robin Koch Virgil-Eugen Ghiţă Felix Uduokhai Ricardo Florin Grigore Eduard Löwen Adrián Rus 89′ 89′ Arne Maier 69′ 69′ Andrei Virgil Ciobanu Suat Serdar Vlad Mihai Dragomir Johannes Eggestein Dragoș Ionuț Nedelcu 79′ 79′ Lukas Nmecha Darius Dumitru Olaru Marco Richter 55′ 55′ Florinel Teodor Coman 87′ 87′ Adrian Tabarcea Petre

Podopieczni Stefana Kuntza od początku drugiej połowy przejęli inicjatywę i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 49. minucie fatalnie zachował się Hagi. Syn legendy rumuńskiego futbolu Gheorghe Hagiego złapał za koszulkę Mahmoud Dahoud i sędzia wskazał na "wapno". Do remisu 2-2 doprowadził z rzutu karnego Gian-Luca Waldschmidt. Ten zawodnik był blisko pokonania Radu po raz drugi kilka minut później, ale bramkarz Rumunów stanął na wysokości zadania.

Niemcy prezentowali się w drugiej części dużo lepiej od rywali i mieli kilka doskonałych sytuacji, żeby w ciągu 90 minut przechylić szalę zwycięstwa na swoja korzyść. W 71. minucie techniczny strzał Waldschmidta okazał się minimalnie niecelny. Potem niemiecki napastnik w doskonałej sytuacji źle trafił w piłkę. W 86. minucie Lukas Nmecha stanął oko w oko z Radu i przestrzelił.



Kiedy wydawało się, że będzie dogrywka, obrońcy tytułu zadali decydujący cios. Waldschmidt strzelił z rzutu wolnego precyzyjnie i Radu skapitulował. Chwilę później Alexandru Pascanu wyleciał z boiska. Niemcy przypieczętowali zwycięstwo w doliczonym czasie gry, kiedy z gola z wolnego strzelił jeszcze Amri.

Waldschmidt pewnie zmierza po koronę króla strzelców. Napastnik SC Freiburg ma na koncie siedem trafień w turnieju.

O godz. 21.00 rozpocznie się drugi półfinał, w którym zmierzą się Hiszpanie i Francuzi.

RK



Niemcy - Rumunia 4-2 (1-2)

Bramki: 1-0 Nadiem Amiri (21), 1-1 George Puscas (26 - rzut karny), 1-2 George Puscas (44), 2-2 Gian-Luca Waldschmidt (51 - rzut karny), 3-2 Gian-Luca Waldschmidt (90), 4-2 Nadiem Amiri (90)

Czerwona kartka: Alexandru Pascanu (Rumunia, 90+2).

Niemcy U-21 Rumunia U-21 4 2 DO PRZERWY 1-2 N. Amiri 21',90' L. Waldschmidt 51',90' G. Puşcaş 26',44'

STATYSTYKI Niemcy U-21 Rumunia U-21 4 2 Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 15 9 Strzały na bramkę 8 4 Rzuty rożne 3 7 Faule 9 5 Spalone 2 1