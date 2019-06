Dwie wygrane polskich piłkarzy na mistrzostwach Europy do lat 21 zostały zauważone przez piłkarskich ekspertów. W najlepszej jedenastce fazy grupowej turnieju znalazł się Kamil Pestka, obrońca zespołu Czesława Michniewicza.

Lewego obrońcę reprezentacji Polski doceniła niemiecka wersja portalu goal.com. Piłkarz, który w sierpniu skończy 21 lat, został wybrany do najlepszej jedenastki fazy grupowej mimo dotkliwej porażki "Biało-Czerwonych" z Hiszpanią 0-5, po której drużyna Michniewicza pożegnała się z Euro U-21.



"Miał głównie zadania defensywne, ale wykonywał je bardzo dobrze. Nawet w przegranym 0-5 meczu z Hiszpanią jego przeciwnik Dani Olmo miał trudną przeprawę" - napisano w uzasadnieniu wyboru Polaka.



Pestka został doceniony, choć przed turniejem to wokół jego formy unosiło się najwięcej wątpliwości. Wiosnę spędził bowiem na wypożyczeniu do pierwszoligowego Chrobrego Głogów. Rozegrał tam 12 spotkań i zapracował na zaufanie Michniewicza, który wystawił obrońcę we wszystkich trzech meczach fazy grupowej. Latem Pestka ma wrócić do Cracovii.





Obrońca to jedyny Polak, który został doceniony przez redakcję portalu goal.com. W jedenastce nie znalazło się miejsce dla Krystiana Bielika ani Kamila Grabary, którzy zebrali najwięcej pochwał po zwycięstwach z Belgią i Włochami. Po trzech przedstawicieli w najlepszej drużynie fazy grupowej turnieju mają natomiast Niemcy oraz Włosi, mimo że ci drudzy pożegnali się z Euro U-21 już po pierwszej fazie. Poza tym docenieni zostali Duńczyk, Francuz, Hiszpan i Rumun.



Finał imprezy zaplanowano na 30 czerwca. W czwartek o miejsce w najważniejszym meczu turnieju Niemcy powalczą z Rumunią, a Hiszpania z Francją.



Najlepsza jedenastka fazy grupowej Euro U-21 według goal.com:



Daniel Iversen (Dania) - Benjamin Henrichs (Niemcy), Gianluca Mancini (Włochy), Ibrahima Konate (Francja), Kamil Pestka (Polska) - Nicolo Barella (Włochy), Dani Ceballos (Hiszpania), Ianis Hagi (Rumunia) - Marco Richter (Niemcy), Luca Waldschmidt (Niemcy) Federico Chiesa (Włochy)