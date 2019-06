Hiszpańskie media wierzą w awans swojej reprezentacji do półfinału młodzieżowych (do lat 21) mistrzostw Europy, które odbywają się we Włoszech i San Marino. Uważają, że ich ekipa posiada odpowiedni potencjał i stać ją na wygraną w sobotę z Polską (godz. 21).

Komentatorzy w Hiszpanii podkreślają, że dobra postawa polskiej młodzieżówki jest jedną z największych niespodzianek turnieju. Wskazują, że przed jego rozpoczęciem nikt nie spodziewał się, że po dwóch seriach meczów to "Biało-Czerwoni" będą prowadzić w grupie A, w dodatku z kompletem punktów.

Dziennik "As" zaznacza, że awans Hiszpanów do półfinału jest jednak w ich zasięgu, głównie dzięki "pomocnej" dla nich wygranej Polski z Włochami (1-0) w środowym meczu w Bolonii.



- Polacy sprawili, że nasz awans zależy już tylko od nas samych - napisała gazeta, która chwali trenera "Biało-Czerwonych" Czesława Michniewicza za mądrą taktykę, polegającą na wystawieniu pięciu obrońców i spowalnianie gry. Gani zaś Włochów za koncentrowanie się jedynie na atakach lewą stroną boiska.

Także "Marca" uważa, że niespodziewana wygrana Polski z gospodarzami ułatwia Hiszpanom zadanie bezpośredniego zakwalifikowania się do półfinału MME.

- Wygrana z Polską oraz porażka Włoch z Belgią stawia piłkarzy trenera Luisa de la Fuente na pierwszej pozycji w grupie. Wejście do półfinału możliwe jest też w sytuacji wygranej różnicą trzech goli, dzięki czemu mielibyśmy przewagę bramkową nad Włochami - analizowała gazeta.

Inaczej ocenia sytuację dziennik "Mundo Deportivo", który nie cieszy się z wygranej zespołu Michniewicza. Wydawana w Katalonii gazeta jest zdania, że niespodziewany sukces Polaków skomplikował tylko sytuację faworyzowanych ekip Hiszpanii i Italii.

- Ani grająca z Belgią Italia, ani Hiszpania, która zmierzy się z Polską, nie mogą samodzielnie decydować o swojej przyszłości. Wszystkie karty trzymają w rękach Polacy, którzy mają trzy punkty więcej od tych zespołów - napisano.

Hiszpańska prasa cytuje trenera de la Fuente, który przestrzega przed lekceważeniem Polaków oraz wskazuje na osłabienie swojego zespołu wynikające m.in. z gorszej niż oczekiwano postawy niektórych czołowych dotychczas graczy.

Zdaniem szkoleniowca Hiszpanii jednym z głównych problemów jego zespołu jest wysoka nieskuteczność w polu karnym. Mówi on jednak, że drużyna ma silny charakter, co udowodniła strzelając Belgii gola na wagę zwycięstwa krótko przed ostatnim gwizdkiem sędziego.

Spotkanie między Polską a Hiszpanią rozpocznie się na stadionie w Bolonii w sobotę o 21. Zwycięzcy trzech grupy MME i zespół z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą drugie pozycje, awansują do półfinałów i zapewnią sobie udział w przyszłorocznych igrzyskach w Tokio. Jeśli w tym gronie będzie Anglia, która samodzielnie nie może uczestniczyć w turnieju olimpijskim, czwartego europejskiego uczestnika wyłoni dodatkowe spotkanie między dwoma pozostałymi ekipami z trzecich miejsc.