- Nasza kadra dała recital futbolu oraz pokaz dominacji - zachwycają się hiszpańscy dziennikarze po wygranym półfinale z Francją (4-1). W niedzielę pogromcy Polaków o młodzieżowe mistrzostwo Europy zagrają z Niemcami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Copa America. Brazylia pokonuje Paragwaj w ćwierćfinale po rzutach karnych. Wideo © 2019 Associated Press

Hiszpańska machina rozkręcała się powoli. Na inaugurację przegrali w grupie z Włochami, później rzutem na taśmę pokonali Belgów, a awans uzyskali dzięki rozbiciu Polaków 5-0.

Reklama

"W tym ostatnim spotkaniu nasza kadra zaczęła grać na poważnie. Pokazała dojrzały i odważny futbol. Była w nim pasja i dominacja. Dziś widać, że młodzi Hiszpanie są w stanie zneutralizować każdego przeciwnika" - pisze Marca.

Tak było w czwartkowym półfinale. Co prawda Francuzi prowadzili po golu z rzutu karnego Jeana Mateta, ale wtedy Hiszpanie znów wrzucili drugi bieg. Jeszcze przed przerwą wyszli na prowadzenie, a w drugiej części dołożyli kolejne dwie bramki. Co więcej, trudno było oprzeć się wrażeniu, ze gdyby musieli, to mogliby zaaplikować kolejne.

"Jeśli ta grupa młodych piłkarzy dalej będzie miała taką pozytywną piłkarską bezczelność, to mogą dokonać czegoś wspaniałego. I to nie tylko w niedzielnym finale, ale także w najbliższej przyszłości, w dorosłej piłce" - pisze Marca w artykule zatytułowanym "Mamma Mia, co za generacja!".

"Talent 'szalonych młodzieńców z Hiszpanii' wygrał z fizyczną siłą Francji. Nasi zawodnicy nie dali im szans, a wynik 4-1 odzwierciedla różnice między oboma zespołami" - to z kolei fragment relacji z Deportivo El Mundo.

Co z gwiazdorem?

Hiszpańscy dziennikarze koncentrują się również na jednej z gwiazd kadry - Danim Ceballosie. To jeden z najlepszych graczy włoskiego turnieju, ale w klubie ma poważny problem - trener Zinedine Zidane nie widzi dla niego miejsca w kadrze Realu Madryt.

- Ale ja nie chcę odchodzić, chcę się czuć się ważny! Co więcej, czuję, że przyszły rok będzie najlepszym w mojej karierze - mówił Ceballos na antenie radia Onda Cero.

Najbardziej zainteresowane pozyskaniem Hiszpana są dwa londyńskie kluby: Tottenham i Arsenal.

- Na razie koncentruję się na finale U-21. To może być najważniejszy mecz w moim życiu - ucina Ceballos.

Rewanż za polski finał

Spotkanie o złoto odbędzie się w niedzielę o godz. 20.45. Przeciwnikiem Hiszpanów będą Niemcy, którzy w półfinale wygrali z Rumunią 4-2. Tym samym dojdzie do powtórki finału z mistrzostw Europy U-21, które dwa lata temu odbyły się w Polsce.

"Na tamtym turnieju okazali się naszym katem, czas na rewanż" - pisze Deportivo El Mundo.

Marca: Mamy generację piłkarzy stworzonych do robienia wspaniałych rzeczy.

PJ