Zarówno jedni, jak i drudzy grają dziś o zachowanie szans na awans do fazy play-off. Przegrany definitywnie utraci na to szanse.



Hiszpanie w pierwszym spotkaniu prowadzili 1-0 z Włochami, ale ostatecznie przegrali z gospodarzami aż 1-3. Belgowie także pierwsi objęli prowadzenie w starciu z Polską, ale to "Biało-Czerwoni" pokonali rywala 3-2.

W drugim meczu grupy A Polska zmierzy się z Włochami o godzinie 21.

Pięć minut czekali Belgowie, by wyjść z piłką na połowę przeciwnika, ale gdy im się to udało, to piłka od razu znalazła się w bramce! Dodi Lukebakio z łatwością minął bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki. Problem w tym, że sędzia podniósł chorągiewkę i arbiter główny odgwizdał spalonego!

Podrażnieni Hiszpanie odpowiedzieli w kolejnej akcji i wyszli na prowadzenie 1-0! Wycofanie piłki na 13 m Carlosa Solera wykorzystał Dani Olmo, który precyzyjnym strzałem otworzył wynik meczu.

Belgowie nie załamali się straconą bramką i dalej starali się grać konsekwentnie w defensywie, atakując głównie z kontrataku. Po jednym z nich udało się wywalczyć rzut rożny, który dał "Czerwonym Diabłom" wyrównanie. Niepotrzebnie z bramki wyszedł Sivera, co wykorzystał Sebastiaan Bornauw, środkowy obrońca Belgów. Hiszpanie wybili piłkę tuż zza linii bramkowej, ale było już za późno - 1-1.

Po pół godzinie gry błysnął Dani Ceballos, piłkarz Realu Madryt i gwiazda młodzieżowego Euro sprzed dwóch lat. Hiszpan "nawinął" sobie rywala w polu karnym i sprytnie uderzył, ale na przeszkodzie stanął mu słupek bramki De Wolfa.

W kolejnej akcji ponownie przed szansą stanął Ceballos, tym razem po solowym rajdzie i świetnym podaniu Solera. Pomocnik Realu strzelał z siedmiu metrów, a w bramce Belgów znakomicie spisał się golkiper.

Do przerwy utrzymywał się wynik 1-1, co było całkiem korzystnym rezultatem dla czekających na swój mecz reprezentantów Polski.

W przerwie doszło do zmiany w reprezentacji Hiszpanii. Boisko opuścił aktywny w pierwszej połowie Soler, a pojawił się na nim Pablo Fornals.

Po zmianie stron wciąż zdecydowaną przewagę mieli Hiszpanie, który zdominowali przeciwnika. Długo rozgrywali swoje akcje, czasami aż przesadzając z szukaniem wyrafinowanych rozwiązań. Bardzo blisko ponownego wysunięcia swojej drużyny na prowadzenie był Ceballos po strzale z rzutu wolnego, jednak tym razem trafił w poprzeczkę.

Po godzinie gry Hiszpanie znów powinni strzelić gola i znów powinien uczynić to Ceballos. Po koronkowej akcji gracz Realu strzelał z pięciu metrów, ale uderzył ponad bramką.



2. kolejka UEFA Euro U-21

2019-06-19 18:30 | Stadion: MAPEI Stadium - Città del Tricolore | Arbiter: A. Treimanis STATYSTYKI Hiszpania U-21 Belgia U-21 1 1 Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 14 2 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 9 2 Faule 9 8 Spalone 0 2

Hiszpania - Belgia 1-1 - trwa II połowa



Bramka: 1-0 Olmo (7.), 1-1 Bornauw (24.).



Hiszpania: Sivera - Aguirregabiria, Vallejo, Jorge Mere, Junior Firpo - Soler (46. Fornals), Ceballos, Merino, Oyarzabal - Dani Olmo - Mayoral.



Belgia: De Wolf - Cools, Faes, Bornauw, Cobbaut - Bastien, Heynen, Mangala (58. Amuzu) - Lukebakio, Schrijvers, Mbenza.

Zdjęcie Radość Hiszpanów po strzelonym golu / PAP/EPA/ALESSIO TARPINI / PAP/EPA

