Wielka ochotę, na przyjęcie kolejnej wielkiej imprezy, miała Rosja. Teraz jest jednak bez szans, bo z powodu wojny jest wykluczona w UEFA i FIFA.

Według gazety Turcja ma wycofać się ze swojej oferty. Kraj nie jest teraz przygotowany do organizacji takiej imprezy. Wcześniej Turcy przegrali w dwóch poprzednich wyborach - Euro 2016 i Euro 2024 z Francją i Niemcami, teraz po raz trzeci nie chce się na to narażać, nie mając oferty atrakcyjniejszej niż konkurenci.

Więcej czasu na przygotowania

"The Daily Mail" uważa więc, że kandydatura brytyjsko-irlandzka nie będzie miała żadnej konkurencji.

Formalnie UEFA swoją decyzję o zwycięskiej kandydaturze miała ogłosić we wrześniu 2023 r. Jeśli jednak zostanie zarejestrowany tylko jeden wniosek, UEFA podejmie decyzję dużo wcześniej. Brytyjczycy i Irlandczycy będą mieć wtedy więcej czasu na przygotowania.

Przewiduje się, że liczba uczestników Euro-2028 wzrośnie z 24 do 32 drużyn, a sam turniej odbędzie się na co najmniej 12 stadionach. Na pewno mają to być obiekty w Glasgow, Cardiff, Dublinie i dwóch w Londynie (Tottenham i Wembley). O pozostałe siedem miejsc rywalizują stadiony w Belfaście, kolejny z Dublina, po dwa obiekty w Manchesterze i Liverpoolu, Newcastle, Leeds, Birmingham, Leicester oraz kolejne dwa z Londynu (Arsenal i olimpijski, użytkowany przez West Ham).