"Losowanie eliminacji zapoczątkuje wiele dróg, które prowadzić będą do Euro 2024 w Niemczech. Nie możemy się doczekać ekscytujących kwalifikacji. Życzymy wszystkim uczestnikom emocjonującej i uczciwej rywalizacji, aby wyłonić najlepszych, których później powitamy na ME" - oświadczył Philipp Lahm, dyrektor turnieju, a do niedawna świetny piłkarz Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec, mistrz globu z 2014 roku.

Frankfurcka Festhalle gościła już w grudniu 2003 losowanie kwalifikacji mundialu 2006 roku.

Eliminacje Euro 2024

W eliminacjach wystąpią 54 drużyny i powalczą o 23 miejsca w turnieju finałowym, którego stawkę uczestników uzupełnią gospodarze. Miejscem losowania grup Euro 2024 będzie w grudniu 2023 filharmonia w Hamburgu.

Reklama

Mecze ME, które potrwają od 14 czerwca do 14 lipca 2024, rozgrywane będą w Monachium, Berlinie, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem, Kolonii, Dortmundzie, Gelsenkirchen, Duesseldorfie, Lipsku i Stuttgarcie.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

pp/ co/