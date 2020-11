Reprezentacja Węgier pokonała Islandię 2-1, zdobywając tym samym awans na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa Europy. Na Euro zagrają również Szkoci, którzy po rzutach karnych wygrali z Serbią.

Węgry - Islandia 2-1

Goście objęli prowadzenie w 11. minucie po trafieniu Gylfiego Sigurdssona.

Wszystko wskazywało na to, że będzie to bramka, która zapewni Islandczykom awans. W końcówce jednak doszło do spektakularnego zwrotu akcji.



W 88. minucie gola wyrównującego strzelił obrońca gości Loic Nego, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry o awansie Węgrów przesądził Dominik Szoboszlai.

Na przyszłorocznym Euro Węgrzy zmierzą się w "grupie śmierci" z: Portugalią, Francją i Niemcami.

Serbia - Szkocja 1-1 (4-5 w karnych)

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła w 52. minucie, a strzelił ją po błyskotliwej akcji klubowy kolega Patryka Klimali z Celticu Glasgow - Ryan Christie.

25-latek przyjął piłkę przed polem karnym, obrócił się w stronę bramki, myląc rywala i uderzył niezbyt mocno, ale niezwykle precyzyjnie. Piłka odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce.

Gdy Szkoci nerwowo odliczali kolejne sekundy, dzielące ich od awansu, Serbowie zdołali wyrównać. W 90. minucie obrońca Legii Warszawa Filip Mladenović dokładnie dośrodkował z rzutu rożnego na głowę snajpera Realu Madryt - Luki Jovicia, a ten trafił do siatki. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna więc była dogrywka, w której jednak nie padła żadna bramka.

Na koniec obie ekipy zmierzyły się więc w serii rzutów karnych. W niej lepsi byli Szkoci, którzy zwyciężyli 5-4. Na Euro zmierzą się w grupie D z: Anglią, Chorwacją i Czechami.

