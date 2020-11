Reprezentacja Węgier pokonała Islandię 2-1, zdobywając tym samym awans na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa Europy. Obie bramki dla zwycięzców padły w końcówce spotkania.

Goście objęli prowadzenie w 11. minucie po trafieniu Gylfiego Sigurdssona.

Wszystko wskazywało na to, że będzie to bramka, która zapewni Islandczykom awans. W końcówce jednak doszło do spektakularnego zwrotu akcji.



W 88. minucie gola wyrównującego strzelił obrońca gości Loic Nego, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry o awansie Węgrów przesądził Dominik Szoboszlai.

Na przyszłorocznym Euro Węgrzy zmierzą się w "grupie śmierci" z Portugalią, Francją i Niemcami.

2020-11-12 20:45 | Stadion: Puskás Aréna | Arbiter: Björn Kuipers Węgry Islandia 2 1 DO PRZERWY 0-1 L. Négo 88' D. Szoboszlai 90' G. Sigurðsson 11'

