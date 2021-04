W środę UEFA opublikowała na swojej stronie internetowej listę sędziów, którzy zostali powołani do prowadzenia spotkań tegorocznych mistrzostw Europy. Wśród wybrańców znalazło się zaledwie trzech Polaków, lecz żadnego z nich nie zobaczymy na murawie.

Na liście powołanych znalazło się 18 drużyn sędziowskich z 14 krajów. Niestety nie ma tam polskich arbitrów, a co ciekawie nominację otrzymali sędziowie z Izraela, Słowenii, a nawet Argentyny (!). Co więcej, z Rumuni aż dwa zespoły sędziowskie otrzymały powołania. Skąd zatem brak w tym gronie Szymona Marciniaka i jego ekipy - Pawła Sokolnickiego i Tomasza Listkiewicza?

Jak dobrze wiadomo, od kilku lat najlepszy polski sędzia znajduje się w grupie UEFA ELITE, do której należy zaledwie 27 topowych sędziów z Europy. Szymon Marciniak regularnie otrzymywał nominacje do prowadzenia spotkań Ligi Mistrzów i innych meczów UEFA, jednak od jakiegoś czasu nie dostaje kolejnych wyznaczeń. W kuluarach mówi się, że przyczyną mogą być powikłania pocovidowe i najprawdopodobniej to dlatego zabraknie go na mistrzostwach Europy.

Wszyscy z nominowanych arbitrów znajdują się w grupie ELITE z wyjątkiem Argentyńczyka i Andreasa Ekberga i Daniela Sieberta, którzy znajdują się w niższej grupie - FIRST. Zastanawiam się zatem - jeżeli powołani zostali nie tylko sędziowie z najwyższej grupy, to dlaczego i tak nie ma Polaków? W kategorii FIRST mamy Pawła Raczkowskiego, Bartosza Frankowskiego, Pawła Gila i Daniela Stefańskiego. Na arenie międzynarodowej wszyscy z nich prezentują się bardzo dobrze i nie sądzę, aby byli gorsi od nominowanego Szweda czy Niemca.

Stephanie Frappart - czyli UEFA stawia na kobietę

Czy czynnikiem decydującym może być wiek? Obaj nominowani panowie mają po 36 lat, a wśród naszych sędziów z pierwszej kategorii najmłodszy jest Frankowski (34 l.), a następnie Raczkowski (37 l.). Nie jestem pewien zatem, czy wiek zadecydował o nominacji. W gronie arbitrów VAR znalazło się 22 sędziów z ośmiu krajów. Wśród nich zaledwie jeden Polak - Paweł Gil. Z kolei na tzw. "support match officials" (rolę arbitra technicznego bądź rezerwowego sędziego asystenta) powołano 12 osób, a wśród nich znajduje się Bartosz Frankowski i Marcin Boniek.

W gronie powołanych znalazła się Francuzka Stephanie Frappart i dzięki temu stanie się ona pierwszą kobietą, która będzie pełnić rolę sędziego w meczach męskiego EURO.

Argentyńczycy na EURO!

Na tegorocznym Euro po raz pierwszy w historii odbędzie się program wymiany, w ramach którego mecze mistrzostw Europy sędziować będą arbitrzy z Ameryki Południowej. Będzie to Fernando Rapallini i jego asystenci. W ramach wymiany spotkania Copa America poprowadzą Hiszpanie z Jesusem Gilem Manzano na czele. Mistrzostwa Ameryki Południowej odbędą się w Argentynie i Kolumbii.

Specjalne zgrupowanie, przygotowujące wszystkich sędziów do Euro 2020 odbędzie się w Istambule w dniach 10-13 maja. Wszyscy sędziowie na mistrzostwach Europy będą mieli swoją bazę w tym właśnie mieście. Po ćwierćfinałach wybrani przeniosą się do Londynu na ostatnie trzy spotkania. Zgrupowanie rozpocznie się 7 czerwca.

Lista sędziów Euro 2020:

Felix Brych (Niemcy)

Cüneyt Çakır (Turcja)

Carlos Del Cerro Grande (Hiszpania)

Andreas Ekberg (Szwecja)

Orel Grinfeeld (Izrael)

Ovidiu Alin Hategan (Rumunia)

Sergei Karasev (Rosja)

Istvan Kovacs (Rumunia)

Bjorn Kuipers (Holandia)

Danny Makkelie (Holandia)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Hiszpania)

Michael Oliver (Anglia)

Daniele Orsato (Włochy)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugalia)

Daniel Siebert (Niemcy)

Anthony Taylor (Anglia)

Clément Turpin (Francja)

Slavko Vinčić (Słowenia)

Fernando Rapallini (Argentyna)

