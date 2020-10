Irlandia Północna i Słowacja zmierzą się w finale barażu o awans na Euro 2020. Gospodarzem będą wyspiarze, a zwycięzca znajdzie się w "polskiej" grupie.

Finałowa konfrontacja w barażach o Euro 2020 odbędzie się 12 listopada. Poznamy wtedy czterech ostatnich uczestników ME.



Polacy wywalczyli bezpośredni awans. Znaleźli się w grupie E, razem z Hiszpanią, Szwecją i Irlandią Północną lub Słowacją.



Wyspiarze pokonali w rzutach karnych Bośnię i Hercegowinę. Serii "jedenastek" do ogrania Irlandii potrzebowali też Słowacy. W efekcie nasi południowi sąsiedzi zagrają z Irlandią Północną o awans na Euro 2020. Zwycięzca dołączy do grupy E, w której znajduje się Polska.



Bośniacy zagrali kompletnie inaczej niż w meczu z Polską. W wyjściowej jedenastce znalazło się tylko pięciu uczestników wrześniowego spotkania Ligi Narodów. Byli to: Sinisa Sanicanin, Haris Hajradinović, Edin Visca, Edin Dżeko i Deni Milosević. Z tym, że tylko dwóch pierwszych rozegrało cały mecz przeciwko "Biało-Czerwonym", a pozostali wchodzili z ławki.

We wrześniu z Polakami mierzyli się też: Asmir Begović, Haris Hajradinović, Armin Hodzić i Amer Gojak. Tym razem wszyscy znaleźli się na ławce rezerwowych. Ostatni z tej grupy pojawił się na boisku w 83. minucie.



W końcówce dogrywki Seada Kolasinaca zmienił Hajradinović. Była to zmiana z myślą o rzutach karnych. Ten zawodnik potrafi bowiem skutecznie wykonał "jedenastkę" w meczu z Polską.



Ekipa z Bałkanów w pierwszej połowie zagrała dużo lepiej. Od początku przeważała i w 14. minucie objęła prowadzenie. Do siatki trafił Rade Krunić.

Niewiele brakowało, aby już w kolejnej akcji rywale doprowadzili do wyrównania. Ibrahim Sehić obronił jednak strzał Josha Magennisa.

Drugą połowę lepiej zaczęli goście. Byli bardzo zmotywowani i od początku naciskali.



Taka gra szybko przyniosła efekt. W 53. minucie Irlandia Północna doprowadziła do wyrównania. Serię błędów obrońców wykorzystał Niall McGinn i trafił do siatki.



Po godzinie gry Bośniacy ponownie mogli prowadzić. Z rzutu wolnego uderzał Miralem Pjanić, ale trafił w poprzeczkę.



Chwilę później groźnie uderzał Amir Hadziahmetović. Jego strzał zatrzymał jednak bramkarz.



Bośniaków podrażniła stracona bramka. Odważniej zaatakowali, ale w regulaminowym czasie nie zdołali zdobyć zwycięskiej bramki i sędzia zarządził dogrywkę.



Obie drużyny były już bardzo zmęczone. Nie stworzyły kompletnie żadnego zagrożenia. W efekcie o zwycięstwie musiały zdecydować rzuty karne.



W serii rzutów karnych pomylili się jednak Hajradinović i Visca. W szeregach rywali nie trafił George Saville. Jego koledzy byli jednak bezbłędni i to Irlandia Północna pozostała w grze o Euro 2020.

Bośnia i Hercegowina - Irlandia Północna 1-1 i 4-3 w rzutach karnych

Bramki: 1-0 Krunić (14.), 1-1 McGinn (53.)



Z kolei Słowacy do przerwy bezbramkowo remisowali z Irlandią. To spotkanie było bardziej wyrównane. Żadna z drużyn nie miała klarownej sytuacji do strzelenia gola.



Przed przerwą najbliżej zdobycia bramki, w doliczonym czasie pierwszej połowy, był Ondrej Duda. Jego strzał obronił jednak Darren Randolph.



Poza Dudą, który jest byłym piłkarzem Legii Warszawa, w wyjściowym składzie Słowaków znalazł się jeszcze jeden zawodnik znany z PKO Ekstraklasy. Na lewym skrzydle mecz rozpoczął Jaroslav Mihalik z Lechii Gdańsk. Z kolei na ławce znalazł się inny zawodnik kiedyś związany z ekipą znad morza - Lukas Haraslin, który obecnie gra w Sassuolo.

W 73. minucie ci zawodnicy zamienili się miejscami. Haraslin pojawił się na boisku, a udział w meczu zakończył Mihalik.



Piłkarz z Serie A, już w pierwszej akcji po wejściu, mógł zdobyć bramkę. Po jego strzale piłkę z linii bramkowej wybił jednak Shane Duffy.



Chwilę wcześniej świetną okazję mieli Irlandczycy. Przed szansą stanął Alan Browne, ale przegrał pojedynek z bramkarzem.



Piłka była, jak zaczarowana i nie chciała wpaść do siatki. W 85. minucie mógł ją tam umieścić Conor Hourihane, ale trafił rywala, który wyręczył golkipera. Stanął w bramce i po strzale Irlandczyka piłka odbiła się od jego nóg.



Ostatecznie żadna z drużyn nie potrafiła zdobyć bramki w ciągu 90 minut. Piłkarze musieli więc grać dodatkowe 30 minut.



W końcówce pierwszej połowy dogrywki Irlandczycy mogli zdobyć bramkę. Znowu w polu karnym dobrze znalazł się Browne. Tym razem trafił w słupek.



W drugiej połowie dogrywki dobrych sytuacji brakowało. Zwycięzcę musiały wyłonić więc rzuty karne



W szeregach Irlandczyków mylili się Browne i Matt Doherty. Słowacy byli bezbłędni i to oni zagrają w finale baraży o Euro 2020.



Słowacja - Irlandia 0-0 i 4-2 w rzutach karnych

