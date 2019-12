Fińscy piłkarze, którzy rozegrają dwa mecze grupowe przyszłorocznych mistrzostw Europy w St. Petersburgu, będą mieli swoją bazę w Rosji w miejscowości Riepino, która do 1940 roku należała do Finlandii. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata mieszkali tu Anglicy.

Miejsce to zlokalizowane jest w Przesmyku Karelskim, nad Zatoką Fińską, w odległości 30 kilometrów od St. Petersburga. 15 minut jazdy autokarem od hotelu piłkarze będą trenować na stadionie w Zielenogorsku.

Kanał telewizji publicznej YLE przypomniał, że dla Finów są to miejscowości szczególne, ponieważ do roku 1940 Riepino miało nazwę Kuokkala, a Zielenogorsk - Terijoki i były to miasteczka fińskie.

Media przypomniały też, że w Kuokkali urodził się i zmarł szachowy mistrz świata Michaił Botwinnik, Władimir Majakowski tworzył wiersze, a w miejscowym uzdrowisku przez pół roku, od maja do listopada 1907 roku mieszkał Włodzimierz Lenin.

Poza dwoma meczami w St. Petersburgu, z Rosją i Belgią, Finlandia spotka się w Kopenhadze z Danią.