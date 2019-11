Luis Enrique wraca na ławkę trenerską reprezentacji Hiszpanii przed Euro 2020 - potwierdził hiszpański związek piłki nożnej.

Luis Enrique, który zrezygnował ze stanowiska w trakcie eliminacji, powraca na nie i zastąpi Roberta Moreno. Ten ostatni był wcześniej asystentem selekcjonera.



Hiszpania bez porażki wygrała rywalizację w grupie F i zakwalifikowała się na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

Moreno przejął ekipę w czerwcu po rezygnacji Luisa Enrique, spowodowanej śmiertelną chorobą jego dziewięcioletniej córeczki.

W sierpniu córka Luisa Enrique, Xana, zmarła na nowotwór kości.

- Dzisiaj możemy potwierdzić, że Luis Enrique wraca na swoje stanowisko - powiedział szef krajowej federacji Luis Rubiales na konferencji prasowej.

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii był piłkarzem Realu Madryt i FC Barcelona. Po zakończeniu kariery był m.in. szkoleniowcem Barcy.

