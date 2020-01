Euro 2020: Austriacy będą mieli bazę w Seefeld

Piłkarska kadra Austrii w swoim kraju - w Seefeld - będzie miała bazę na mistrzostwach Europy, które od 12 czerwca odbywać się będą w dwunastu krajach. Ekipa Franca Fody dwa mecze grupowe rozegra w Bukareszcie, a jeden w Amsterdamie.

Zdjęcie Franco Foda /AFP

Przygotowania do Euro Austriacy rozpoczną 24 maja w Burgenlandzie. Potem na niespełna tydzień (1-6 czerwca) przeniosą się do Wiednia. Sparingi rozegrają z Anglią (2 czerwca) i Czechami (7 czerwca). Do bazy, gdzie będą tak długo, jak zostaną w turnieju, piłkarze wprowadzą się 9 czerwca.

- Taki rozkład przygotowań pozwoli nam na zbudowanie optymalnej formy. Seefeld bardzo dobrze znamy, dużym plusem jest bliskość lotniska, z którego szybko dostaniemy się do Bukaretsztu i Amsterdamu - powiedział Foda.

Austriacy w grupie C zmierzą się z Holandią, Ukrainą oraz zwycięzcą barażu. Euro zakończy się 12 lipca, a finał rozegrany zostanie na Wembley w Londynie.