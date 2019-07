Stadion Parken w Kopenhadze będzie areną czterech meczów przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy, które rozegrane zostaną w 12 miastach. Zainteresowanie zgłosiło 1,3 miliona kibiców, 36 razy więcej niż pojemność obiektu, który ma 38 tysięcy miejsc.

To naprawdę niesłychane, zwłaszcza że możliwość zgłoszenia się reklamowaliśmy tylko w Danii, dla swoich kibiców i na przykład w Szwecji staraliśmy się utrzymać tę możliwość w tajemnicy. Pomimo to 12 czerwca otrzymaliśmy 1 367 807 zgłoszeń z wielu krajów - powiedziała dyrektor ME w Danii Lene Kryger.

Chęć kupienia biletów na mecze w Kopenhadze zgłosili nie tylko Duńczycy lecz też Niemcy, Anglicy, Austriacy, Polacy, Szwedzi i Norwegowie. W stolicy Danii rozegrane zostaną trzy mecze grupowe i jedno spotkanie 1/8 finału. Największe zainteresowanie odnotowano na pierwszy mecz, 13 czerwca.

W pierwszej rundzie sprzedaży biletów na każdy mecz w Kopenhadze wystawione zostanie po 12 tysięcy biletów i ich nabywców wyłoni losowanie. Pozostałe będą sprzedawane w drugiej rundzie, w grudniu, po losowaniu grup.

W sumie UEFA odnotowała 19,3 miliona zgłoszeń na bilety Euro 2020, które odbędą się w dniach 12 czerwca - 12 lipca w Amsterdamie, Baku, Bilbao, Kopenhadze, Bukareszcie, Budapeszcie, Dublinie, Glasgow, Monachium, Rzymie, St. Petersburgu i Londynie, gdzie rozegrany zostanie finał.



