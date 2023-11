Euforia, awans po niemal ćwierćwieczu. Piłkarze PKO Ekstraklasy zagrają w Euro 2024

W grupie H awans do finałów Euro 2024 już wcześniej miała zapewniony Dania . W ostatniej serii gier bezpośredni bój o drugie premiowane miejsce stoczyły ekipy Słowenii i Kazachstanu . Przed pierwszym gwizdkiem pozycję wicelidera zajmowała drużyna z Bałkanów , ale tylko z punktem przewagi nad poniedziałkowym rywalem.

Słoweńcom do realizacji celu wystarczył zatem remis . Zaczęli spotkanie wycofani, czyhając na okazję do skutecznej kontry. Kazachowie nie pozwalali sobie jednak na moment dekoncentracji.

Awans po 24 latach. Słowenia znów zagra w finałach mistrzostw Europy

Ostatni cios zadali jednak reprezentanci Słowenii. A konkretnie wprowadzony do gry w trakcie gry Benjamin Verbić. Potrzebował niespełna kwadransa, by przesadzić o losach spotkania i przypieczętować awans swojej drużyny do Euro 2024.