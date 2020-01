Miał być ponownie Górnik Zabrze, a jest Esbjerg. Rafał Kurzawa wiosną ma pomóc pięciokrotnemu mistrzowi Danii w utrzymaniu się w tamtejszej Superlidze. Wierzą w niego działacze oraz trener, były wielokrotny reprezentant kraju Lars Olsen.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Transfery. Oni za pół roku będą do wzięcia za darmo. Wideo INTERIA.TV

W grudniu sporo mówiło się o tym, że Kurzawa, który miał tak udany 2018 rok (awansował z Górnikiem do europejskich pucharów i wystąpił na mundialu w Rosji), może ponownie wrócić do klubu z Zabrza. Temat był aktualny również latem, ale upadł w ostatniej chwili. Teraz też mówiło się o jego powrocie. Skończyło się na tym, że 26-letni pomocnik został wypożyczony z francuskiego Amiens do Esbjerg, a "Górnicy" pozyskali słowackiego rozgrywającego Romana Prochazkę, który ostatnio z powodzeniem występował w czeskiej Viktorii Pilzno.

Reklama

Kurzawa wraca do Danii. Występował już w tym kraju wiosną zeszłego roku, ale furory w silnym FC Midtjylland nie zrobił. Grał tam w sumie jeszcze mniej niż wcześniej w Amiens. Teraz ma pomóc jedenastce z portowego Esbjerg w utrzymaniu się w tamtejszej Superlidze.

Trzeci zespół poprzedniego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Danii, ma w tym sezonie ogromne problemy. Po 20 kolejkach duńskiej ekstraklasy ma na swoim koncie ledwie 13 punktów i zajmuje przedostatnie, trzynaste miejsce w tabeli. Drużyna jesienią była dostarczycielem punktów dla innych, przegrywając aż trzynaście gier. Sprowadzenie Kurzawy ma pomóc w naprawieniu tej sytuacji. Reprezentant Polski ma być jednym z liderów zespołu prowadzonego przez 84-krotnego reprezentanta Danii, świetnego obrońcę i kapitana mistrzów Europy z 1992 roku Larsa Olsena.

- Rafał to bardzo dobrze wyszkolony i wartościowy zawodnik, który podniesie nam możliwości gry w drugiej linii. To uniwersalny piłkarz, który może grać zarówno na bokach pomocy, jak i w środku. Ma świetnie ułożoną lewą nogę, a dodatkowo doświadczenie w międzynarodowej piłce - czy to z gry w reprezentacji Polski czy z Ligue 1. Cieszymy się, że trafia do nas - cytuje dyrektora sportowego Esbjerg fB Jimmi Nagela Jacobsena, oficjalna strona duńskiego klubu. Kurzawa w środę leci na zgrupowanie do tureckiego Belek, gdzie w meczach kontrolnych zadebiutuje w barwach nowego klubu.

Michał Zichlarz

Duńska Superliga - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy